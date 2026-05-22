Şirket yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, bu yıl yatırımcılara nakit temettü dağıtılmaması teklifi Genel Kurul onayına sunulacak.

SPK TABLOLARINDAKİ "NET DÖNEM ZARARI" DAĞITIMI ENGELLEDİ

Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından paylaşılan açıklamada, iki farklı finansal tablo standardına göre oluşan sonuçlar ve kâr payı dağıtmama kararının yasal gerekçesi yatırımcılara aktarıldı:

SPK / TFRS Finansal Tabloları: Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim şirketi tarafından denetlenen yasal tablolara göre, şirket 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemini 127.228.338,00 TL Net Dönem Zararı ile kapattı.

VUK Yasal Kayıtları: Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenen finansal tablolarda ise 98.793.461,72 TL net dönem kârı elde edildi.

