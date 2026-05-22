Küresel finans devlerinden HSBC'nin gerçekleştirdiği işlemlere ait veriler netleşti. En çok alım- satım yapılan hisseler belli oldu.
Kurumun gün ortasındaki net işlem hacmi 35.462.318 TL olarak kayıtlara geçti.
HSBC'nin TSI 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde, alım tarafının neredeyse yarısını tek bir banka hissesine ayırması ve satım tarafında ise bir sanayi devinde yoğunlaşması dikkat çekti.
EN ÇOK NET ALIM YAPILAN HİSSELER
AKBNK: 6.714.336 lot (%42,80) | Maliyet: 63,376 TL
ENKAI: 1.088.255 lot (%6,94) | Maliyet: 96,529 TL
TURSG: 788.210 lot (%5,02) | Maliyet: 12,736 TL
CCOLA: 784.690 lot (%5,00) | Maliyet: 79,068 TL
GLYHO: 600.000 lot (%3,82) | Maliyet: 14,485 TL
Diğer: 5.712.409 lot (%36,41)
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER
SASA: -20.353.581 lot (%63,50) | Maliyet: 2,542 TL
YKBNK: -4.760.500 lot (%14,85) | Maliyet: 31,472 TL
THYAO: -1.525.393 lot (%4,76) | Maliyet: 280,667 TL
GSRAY: -849.200 lot (%2,65) | Maliyet: 1,040 TL
HEKTS: -650.967 lot (%2,03) | Maliyet: 3,771 TL
Diğer: -3.914.216 lot (%12,21)
