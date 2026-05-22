Google Haberler

Küresel finans devlerinden HSBC'nin gerçekleştirdiği işlemlere ait veriler netleşti. En çok alım- satım yapılan hisseler belli oldu.

Kurumun gün ortasındaki net işlem hacmi 35.462.318 TL olarak kayıtlara geçti.

HSBC'nin TSI 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde, alım tarafının neredeyse yarısını tek bir banka hissesine ayırması ve satım tarafında ise bir sanayi devinde yoğunlaşması dikkat çekti.

Net Hacim: 35.462.318 TL

EN ÇOK NET ALIM YAPILAN HİSSELER

AKBNK: 6.714.336 lot (%42,80) | Maliyet: 63,376 TL

ENKAI: 1.088.255 lot (%6,94) | Maliyet: 96,529 TL

TURSG: 788.210 lot (%5,02) | Maliyet: 12,736 TL

CCOLA: 784.690 lot (%5,00) | Maliyet: 79,068 TL

GLYHO: 600.000 lot (%3,82) | Maliyet: 14,485 TL

Diğer: 5.712.409 lot (%36,41)

HSBC nin bugün alıp sattığı hisseler (22 Mayıs 2026), Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER

SASA: -20.353.581 lot (%63,50) | Maliyet: 2,542 TL

YKBNK: -4.760.500 lot (%14,85) | Maliyet: 31,472 TL

THYAO: -1.525.393 lot (%4,76) | Maliyet: 280,667 TL

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

GSRAY: -849.200 lot (%2,65) | Maliyet: 1,040 TL

HEKTS: -650.967 lot (%2,03) | Maliyet: 3,771 TL

Diğer: -3.914.216 lot (%12,21)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Piyasalarda gün sonu: Borsa, altın ve dolar son durum (22 Mayıs 2026)Piyasalarda gün sonu: Borsa, altın ve dolar son durum (22 Mayıs 2026)
Net zararı ile gündem olan OZATD temettü kararını açıkladıNet zararı ile gündem olan OZATD temettü kararını açıkladı

Google Haberler