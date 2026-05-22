Kurumun gün ortasındaki net işlem hacmi 35.462.318 TL olarak kayıtlara geçti.

HSBC'nin TSI 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde, alım tarafının neredeyse yarısını tek bir banka hissesine ayırması ve satım tarafında ise bir sanayi devinde yoğunlaşması dikkat çekti.

EN ÇOK NET ALIM YAPILAN HİSSELER

AKBNK: 6.714.336 lot (%42,80) | Maliyet: 63,376 TL

ENKAI: 1.088.255 lot (%6,94) | Maliyet: 96,529 TL

TURSG: 788.210 lot (%5,02) | Maliyet: 12,736 TL

CCOLA: 784.690 lot (%5,00) | Maliyet: 79,068 TL

GLYHO: 600.000 lot (%3,82) | Maliyet: 14,485 TL

Diğer: 5.712.409 lot (%36,41)

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER

SASA: -20.353.581 lot (%63,50) | Maliyet: 2,542 TL

YKBNK: -4.760.500 lot (%14,85) | Maliyet: 31,472 TL

THYAO: -1.525.393 lot (%4,76) | Maliyet: 280,667 TL

GSRAY: -849.200 lot (%2,65) | Maliyet: 1,040 TL

HEKTS: -650.967 lot (%2,03) | Maliyet: 3,771 TL

Diğer: -3.914.216 lot (%12,21)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.