Arama motorlarında hızla ilk sıraya yerleşen mutlak butlan ne anlama geliyor, siyasi partileri ve finansal piyasaları nasıl etkiliyor? İşte tüm detaylar…

MUTLAK BUTLAN NEDİR? (TDK VE HUKUKİ TANIMI)

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre Arapça kökenli bir sözcük olan butlan, kelime anlamı olarak "geçersizlik" demektir. Hukuk sisteminde ise mutlak butlan; bir sözleşmenin veya hukuki işlemin kurucu unsurları mevcut olmasına rağmen, emredici kanun hükümlerine tam bir aykırılık taşıması nedeniyle en baştan itibaren kesin olarak geçersiz sayılması anlamına gelir.

Mutlak butlan ile sakatlanmış bir işlem, dışarıdan bakıldığında yapılmış gibi görünse de hukuk dünyasında "hiç doğmamış" (yok hükmünde) kabul edilir.

HANGİ DURUMLARDA MUTLAK BUTLAN ORTAYA ÇIKAR?

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bu geçersizlik türü, keyfi bir durum olmayıp çok ağır hukuki sakatlıklarda devreye girer. Bir işlemin mutlak butlanla hükümsüz sayılmasının temel nedenleri şunlardır:

Sözleşmenin veya kararın emredici hukuk kurallarına aykırı olması,

Kamu düzenine ve ahlaka aykırılık teşkil etmesi,

İmkansız bir konunun sözleşmeye dahil edilmesi,

Kanunun zorunlu kıldığı resmi şekil şartlarına uyulmaması (Örn: Resmi şekle tabi bir taşınmaz alım-satımının noter veya tapu yerine sözlü/düz yazılı yapılması).

En Önemli Özelliği: Mutlak butlan ile sakatlanan bir işlem veya sözleşme, sonradan taraflar onay verse bile asla geçerlilik kazanamaz. Ayrıca tarafların bir dava açmasına gerek olmaksızın, mahkemeler bu geçersizliği resen (kendiliğinden) dikkate almak zorundadır. Güncel hukukta bu durum; ticari ortaklıklar, miras sözleşmeleri, aile hukuku ve taşınmaz satışlarında kritik bir öneme sahiptir.

SİYASİ PARTİLER AÇISINDAN "MUTLAK BUTLAN" NE ANLAMA GELİR?

Siyasi partiler söz konusu olduğunda mutlak butlan; parti yönetiminin, kurullarının veya kurultayının aldığı bir kararın, Siyasi Partiler Kanunu’na ya da parti tüzüğünün emredici hükümlerine kökten aykırı olması durumunda ortaya çıkar.

BU DURUMUN PİYASALARA VE BORSAYA ETKİSİ NASIL OLUR?

Siyasi İstikrar ve Erken Seçim Fiyatlaması: Ana muhalefet partisinin hukuki olarak bir yönetim veya kurultay krizine girmesi, ülkedeki siyasi dengelerin değişebileceği, erken seçim ihtimallerinin doğabileceği ya da siyasi kutuplaşmanın artacağı algısını tetikler. Sermaye piyasaları her zaman belirsizliği düşman olarak görür ve panik satışlarına yönelir.

Yabancı Yatırımcı Algısı: Yabancı fonlar, bir ülkeye yatırım yaparken hukukun öngörülebilirliğine ve siyasi istikrara bakar. Siyasetin merkezini sarsan ani mahkeme kararları, yabancı yatırımcıda "öngörülebilirlik riski" yaratarak borsadan hızlı nakit çıkışlarına (hisse satıp dövize geçmeye) yol açabilir. Nitekim kararın ardından dolar kurunda yukarı yönlü hareket yaşanması bu durumu destekler niteliktedir.

Geçici Şok ve Dengelenme: Dün yaşanan %6'lık sert düşüşün ardından bugün BIST 100 endeksinin %1'lik bir tepki alımıyla güne başlaması, piyasanın ilk şoku atlattığını ve rasyonel fiyatlamaya geri dönmeye çalıştığını gösteriyor. Ancak hukuki süreç netleşip siyasi risk dağılıncaya kadar piyasalardaki oynaklığın (volatilitenin) yüksek kalması beklenir.