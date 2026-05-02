Taslak aşamasındaki paketin en dikkat çeken maddesi, teknoloji, imalat ve finans alanındaki yabancı iştiraklere sağlanacak geniş kapsamlı vergi muafiyetleri oldu.

BİLİŞİM VE FİNANS DEVLERİNE VERGİ MUAFİYETİ

Yeni düzenleme ile özellikle stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üzerindeki vergi yükü büyük ölçüde kaldırılıyor. Taslağa göre; sermayesinin yüzde 50'si yabancı menşeli olan ve şu alanlarda faaliyet gösteren şirketler muafiyet kapsamına alınacak:

Bilişim ve Teknoloji: Yazılım geliştirme, veri işleme ve dijital hizmet sağlayan firmalar.

Finans: Finansal varlık iştirakleri ve yönetim şirketleri.

Üretim ve Ticaret: İthalat, ihracat ve imalat odaklı faaliyet gösteren yabancı sermayeli kuruluşlar.

İLERİ TEKNOLOJİ VE ÜRETİM ÜSSÜ HEDEFİ

Hükümet, bu adımla Türkiye'yi bölgenin yazılım ve ileri teknoloji üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Belirlenen şartları sağlayan firmalar, vergi avantajlarından yararlanarak üretim kapasitelerini artırabilecek. Özellikle ihracatı destekleyen bu hamleyle, yabancı sermayenin yerel üretim hatlarına entegre olması planlanıyor.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE ÖZEL TEŞVİKLER

Vergi paketinin bir diğer kritik ayağı ise İstanbul Finans Merkezi (İFM) oldu. İFM bünyesinde faaliyet gösterecek şirketlere ek teşvikler sağlanması ve finansal kuruluşlar için muafiyet sınırlarının daha da genişletilmesi gündemde. Bu adımın, merkezin küresel rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Kaynak: YeniŞafak