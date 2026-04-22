TBMM'ye sunulan kanun teklifi, icradaki bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının faiz silinerek yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. Banka hisseleri için takip edilmesi gereken gelişme.

BIST BANKACILIK ENDEKSİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni bir kanun teklifi, bankacılık sektöründe yakından takip edilen bir gelişmeye dönüştü. Yeniden Refah Partisi'nin hazırladığı düzenleme, kamu ve özel bankalara, finansal aracılık kurumlarına ve varlık yönetim şirketlerine icra takibi başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş bireysel borçlar için kapsamlı bir yapılandırma mekanizması öngörüyor. Tasarı henüz komisyon aşamasında olsa da içerdiği düzenlemeler bankacılık hisseleri için yakından izlenmesi gereken bir gündem oluşturuyor.

RAKAMLAR NEYİ SÖYLÜYOR?

BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları toplamı Nisan 2026 itibarıyla 6 trilyon TL'nin üzerine çıktı. Bir yıl öncesine kıyasla yüzde 47,3 oranında artan bu rakam içinde bireysel kredi kartı borcu tek başına 3 trilyon TL'ye ulaşırken yıllık artış yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. İcra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı ise 2016'daki yaklaşık 27 milyondan 2025'te 35,3 milyona yükseldi. Son bir ayda icra takibine alınan kredi miktarı 6,3 milyar TL daha artarak 646 milyar TL'ye ulaştı.

TEKLİFİN KAPSAMI NE?

Düzenlemeye göre borçlular, kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde ilgili kuruluşa başvurması halinde birikmiş faiz, gecikme ücreti, dosya ve icra masrafları silinecek; anapara borcu peşin veya 5 yıla kadar uzanan taksit planıyla yapılandırılabilecek. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki kredi sicili de sıfırlanacak. İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki süreler başvuru sonrası durduruluyor.

BANKA HİSSELERİ NASIL ETKİLENİR?

Teklif yasalaşırsa bankaların mevcut takipteki kredi karşılıklarında revizyona gidilmesi gündemine gelebilir. Öte yandan sicil affı ve yapılandırma imkânı, kısa vadede aktif kalitesini görünürde iyileştirici bir etki yaratabilir. GARAN, AKBNK, YKBNK ve ISCTR başta olmak üzere mevduat bankası hisselerinin komisyon sürecindeki gelişmelere duyarlılık göstermesi bekleniyor.

Takip Edilecek Gelişme

Kanun teklifinin ilgili komisyonda ne zaman görüşüleceği ve hükümetin tutumu, sürecin seyrini belirleyecek. Düzenlemenin TBMM gündemine alınması ve bankacılık sektörü kuruluşlarının resmi görüşleri yakından izlenmeli.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir.