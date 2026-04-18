Okullarda yaşanan şiddet olaylarının izini süren yetkililer, saldırganların ortak noktasının şiddet içerikli mobil oyunlar olduğunu tespit etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), şiddet içerikli oyunlara ve kontrolsüz internet kullanımına karşı "çocuk SIM hattı" dönemini başlatıyor.

YENİ DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

Ebeveynler, çocuklarının kullandığı hatları sistem üzerinden resmen "çocuk hattı" olarak tanımlayacak. Böylece 18 yaş altı kullanıcılar operatör seviyesinde ayrıştırılacak.

Bu hatlar üzerinden girilen siteler, oynanan oyunlar ve harcanan süreler aileler tarafından doğrudan kontrol edilebilecek.

Şiddet, kumar ve uygunsuz içerik barındıran platformlara erişim bu hatlar için otomatik olarak kısıtlanabilecek.

VPN KAÇIŞINA SIKI DENETİM

Mevcut yasakları delmek için sıkça kullanılan ve veri sızıntısı riski taşıyan VPN (sanal özel ağ) servisleri için de düğmeye basıldı.

BTK, yasal sınırları aşmak için kullanılan VPN servislerinin lisanslandırılmasına yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor.

Bu sayede çocukların engelli ve tehlikeli içeriklere "arka kapıdan" ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ABONELİK SAYISINA SINIR GELDİ

Sadece içerik değil, hat sahipliği konusunda da sıkılaşmaya gidildi. TBMM’de kabul edilen yeni yasal düzenleme ile birlikte bir kişinin kendi adına sınırsız sayıda hat açtırma dönemi sona erdi.

Kayıt dışı veya kontrolsüz hat kullanımının engellenerek, dijital suçların takibinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bu yeni dönemle birlikte, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin minimize edilmesi ve toplumsal güvenliğin en alt birimden, yani bireysel cihazlardan başlatılması hedefleniyor.