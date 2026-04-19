Düğün sezonu yaklaşırken gelinlik sektöründe tartışmalı bir uygulama yeniden gündeme geldi. Gelinlik denemek isteyenlerden "Deneme ücreti" talep edilmesi son yıllarda yaygınlaşırken, fiyatların yaz ayları öncesinde arttığı belirtildi.

GELİNLİK DENEME ÜCRETLERİNDE SON DURUM

Gelinlik bakmak için mağaza mağaza gezen gelin adaylarının karşılaştığı en dikkat çekici uygulamalardan biri deneme ücreti oldu. Kanal D Haber'de yer alan habere göre, İstanbul’da bazı moda evleri gelinliği denemek için ücret talep ediyor. Bu ücretler semte ve mağazaya göre değişiklik gösteriyor.

Kimi işletmeler 500 TL talep ederken, bazı yerlerde bu rakamın 1000 TL, 3000 TL hatta 5000 TL'ye kadar çıktığı ifade ediliyor.

Bir vatandaş, "Nişan kıyafetimde de ben öyle çok karşılaştım. Denediğiniz kıyafete göre deneme ücreti veriyorsunuz diyor" sözleriyle uygulamanın farklı kategorilere de yayıldığını dile getirdi.

"3 DENEME ÜCRETSİZ, SONRASI ÜCRETLİ" DİYEN VAR

Bazı işletmelerde ise sınırlı sayıda ücretsiz deneme hakkı sunuluyor. Buna göre ilk üç deneme ücretsiz olurken, sonraki her deneme için ayrı ücret talep ediliyor.

Sektörde gelinlik fiyatlarının bu yıl 30 bin TL'den başlayıp 200 bin TL'ye kadar çıktığı belirtilirken, kiralama fiyatlarının ise modele göre 25 bin TL'den başladığı aktarıldı.

"PEK MANTIĞA PEK OTURMUYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir yetkili, "Siparişi verdikten sonra o deneme ücretlerini düşüyorlar ama çok doğru değil" ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı Av. Bülent Deniz ise uygulamaya tepki göstererek, "Aslında bu uygulama ahlaki ve tüketici haklarına uygun değil. Pantolon alırken tecrübe ve muayene etmek gibi bir hakkımızı kullanıp herhangi bir ücret ödemiyorsak mantığa pek oturmuyor" dedi.