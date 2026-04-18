Bu hafta yatırım araçları arasında pozitif bir hava hakimdi. Yatırım fonları ortalama yüzde 2,14 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları da yüzde 1,90’lık bir artışla haftayı tamamladı.

Her iki kategoride de zarar eden bir fon grubunun bulunmaması dikkat çekti.

HAFTANIN LİDERLERİ: HİSSE SENEDİ FONLARI

Haftanın en çok kazandıran kategorisi hem yatırım hem de emeklilik tarafında hisse senedi fonları oldu.

• Yatırım Fonları: Hisse senedi kategorisi yüzde 2,81 yükseldi.

• BES Fonları: Hisse senedi kategorisi yüzde 3,27 ile zirveye yerleşti.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN FONLAR

Haftalık bazda bireysel fon performanslarına bakıldığında, bazı fonların piyasa ortalamasının çok üzerinde hareket ettiği görülüyor.

ANALİZ NOTLARI

Haftanın dikkat çeken verisi, Pardus Portföy bünyesindeki iki farklı serbest fonun zıt yönlerdeki keskin hareketleri oldu.

Yatırım fonu tarafında yüzde 165'i aşan rekor bir yükseliş yaşanırken, aynı portföy yönetiminin bir başka fonu yüzde 36,93 değer kaybetti.

Emeklilik tarafında ise emtia odaklı bir yatırımın öne çıktığı görülüyor; gümüş katılım fonu, BES tarafında haftanın şampiyonu olmayı başardı. Toplamda BES fonlarının hiçbirinin değer kaybetmemesi, haftanın yatırımcı açısından ne kadar verimli geçtiğini özetler nitelikte.

