Mart ayındaki dip seviyelerinden bu yana yüzde 30 değer kazanan gümüş, ocak ayındaki tarihi zirvesinden uzak olsa da güçlü bir toparlanma sergiliyor.

Ons gümüş fiyatı, saat 14.30 itibarıyla 78,70 dolar ile 79,20 dolar bandında dar bir aralıkta işlem görüyor.

Günlük bazda yüzde 0,4 ile yüzde 0,8 arasında mütevazı bir yükseliş sergileyen metal, haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 4’lük bir primle dikkat çekiyor.

Yılın başında 117 dolar – 121 dolar aralığını görerek tüm zamanların rekorunu kıran gümüş, bu seviyelerden sert bir geri çekilme yaşamıştı.

Ancak mart ayındaki dip noktalarından itibaren başlayan "istikrarlı tırmanış", fiyatları yeniden kritik 80 dolar eşiğine getirdi.

Hafta ortasında 80-81 dolar bandı kısa süreliğine test edilse de piyasa şu an 79 dolar seviyesinde konsolide oluyor.

Aynı dakikalarda gram gümüş ise yüzde 1’in üzerinde primle 114 lirada konum almış durumda.

DİPLOMASI RÜZGARLARI GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Gümüşün bugünkü dirençli duruşunun arkasında, ABD ve İran arasındaki diplomatik yakınlaşma umutları yatıyor.

• Hürmüz Boğazı Faktörü: Görüşmelerde ikinci tur veya ateşkes uzatması beklentisi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin güvenli hale geleceği umudunu artırdı.

• Dolar ve Enflasyon: Jeopolitik gerilimin azalması, petrol kaynaklı enflasyon riskini düşürürken ABD dolarının yumuşamasına neden oluyor. Bu durum, gümüş ve altın gibi değerli metaller üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

GOLDMAN SACHS VE J.P. MORGAN AÇIK BEKLİYOR

Sadece jeopolitik değil, fiziksel talep tarafında da gümüşü destekleyen devasa bir güç var: Çin. 2026’nın ilk iki ayında Çin’in gümüş ithalatı, son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 790 tonu aştı.

Özellikle güneş enerjisi panelleri, elektrikli araçlar ve ileri teknoloji elektroniği gibi alanlarda gümüş kullanımının toplam talebin yüzde 60’ını oluşturması, fiyatlar için sağlam bir zemin hazırlıyor.

Öte yandan Çin’in 1 Ocak 2026 itibarıyla gümüş ihracatına getirdiği yeni düzenlemeler ve yetkilendirme sistemi, küresel piyasada likiditeyi daraltabilir. Goldman Sachs ve J.P. Morgan gibi devler, 2026 genelinde ciddi bir gümüş açığı beklendiğinin altını çiziyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE ANALİST TAHMİNLERİ

Teknik tarafta gümüş, yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) 55-60 seviyelerinde seyrederek, aşırı alım bölgesine girmeden ivmesini koruduğunu gösteriyor.

• Direnç: 80,00 dolar - 82,00 dolar (Bu bölgenin aşılması durumunda 83,80 dolar hedefi gündeme gelebilir).

• Destek: 77,00 dolar - 75,50 dolar (77,00 dolar seviyesinin altı, yükseliş yapısını bozabilir).

Uzun Vadeli Beklenti: J.P. Morgan, 2026 yılı için ortalama 81 dolar fiyat öngörürken; endüstriyel talep ve arz açığının sürmesi durumunda 2030 yılına kadar 100 dolar ve üzerindeki seviyelerin test edilebileceği tahmin ediliyor.

Piyasa şu an bir karar aşamasında. 80 dolarlık psikolojik barajın üzerinde kalıcılık sağlanması, yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir ancak Çin’in ticaret politikaları ve ABD-İran hattından gelecek haber akışı dalgalanmayı artırma potansiyeline sahip.

