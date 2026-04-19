Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 17 Nisan 2026 itibarıyla pay piyasasına ilişkin güncel verileri açıkladı. Verilere göre şirket sayısı, yatırımcı ilgisi ve piyasa büyüklüğünde dikkat çekici artışlar kaydedildi.

ŞİRKET SAYISI 662'YE YÜKSELDİ

Pay ihraç eden toplam şirket sayısı 662'ye ulaşırken, bu şirketlerin 606'sı Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda işlem görüyor. Borsa dışında kalan şirket sayısı ise 56 olarak kaydedildi. Bu görünüm, şirketlerin sermaye piyasalarına yöneliminin sürdüğüne işaret etti.

HALKA ARZLARDA YÜKSEK İLGİ

2026 yılı içinde gerçekleşen halka arz sayısı 14 olurken, halka arzlara katılan yatırımcı sayısı 11,36 milyona ulaştı. Toplam halka arz hasılatı ise 21,34 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu veriler, bireysel yatırımcı ilgisinin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu.

PİYASA BÜYÜKLÜĞÜ 23,23 TRİLYON TL

Toplam pay senedi piyasası büyüklüğü 23,23 trilyon TL seviyesine yükseldi. Yatırımcı sayısı 6 milyon 476 bin 614 olarak açıklanırken, halka açık payların değeri 9,39 trilyon TL, halka kapalı payların değeri ise 13,84 trilyon TL oldu.

YERLİ YATIRIMCI AĞIRLIĞI SÜRÜYOR

Pay senedi sahipliğinde yerli yatırımcıların ağırlığı dikkat çekti. Yerli yatırımcı oranı yüzde 64,34 olurken, yabancı yatırımcı oranı yüzde 35,66 olarak kaydedildi. Yerli yatırımcıların portföy büyüklüğü 5,49 trilyon TL'ye ulaşırken, yabancı yatırımcıların portföy değeri 3,04 trilyon TL oldu.

Yerli yatırımcı oranının yüzde 64,34 seviyesinde kalması, Borsa İstanbul'un artık yerli sermaye tarafından domine edilen "içsel" bir güç haline geldiğini gösteriyor. Yabancı payının yüzde 35,66'da seyretmesi ise küresel sermaye girişinin hala dengeli bir seviyede tutunduğuna işaret ediyor.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI YÜZDE 26,87

Pay piyasasında genel fiili dolaşım oranı yüzde 26,87 olarak gerçekleşti. Haftalık bazda yüzde 0,72 artış kaydedilirken, aylık bazda yüzde 0,90’lık düşüş yaşandı.