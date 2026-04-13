Gümüş fiyatları, haftaya güçlü yükselişle başlamasının ardından sınırlı geri çekilme yaşadı. 13 Nisan 2026 itibarıyla ons gümüş 74,27–74,42 dolar bandında işlem görürken, kritik eşik Türk yatırımcılar tarafından da yakından izleniyor. Şimdi gümüş yatırımcıları teknik seviyelere gözünü çevirmiş durumda.

Türkiye'de altından sonra en çok yatırım alan emtialardan biri olan gümüş geçtiğimiz hafta başında yüzde 6 ila 8 arasında değer kazanan gümüş, 77 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak jeopolitik gelişmeler ve müzakerelere ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu. Bu durum kâr satışlarını beraberinde getirirken, fiyatlarda yüzde 1,7'lik geri çekilme görüldü.

VERİ AKIŞI VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ

Piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik veri akışı, gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi (PPI), perakende satışlar ve Fed yetkililerinin açıklamaları yakından izleniyor.

Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verilerinin dolar ve tahvil getirilerini yükselterek gümüş üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Buna karşılık zayıf verilerin faiz indirimi beklentilerini artırarak fiyatlara destek sağlayabileceği ifade ediliyor.

ARZ AÇIĞI VE TALEP DESTEĞİ SÜRÜYOR

Küresel gümüş piyasasında arz açığının 2026 yılında da devam etmesi bekleniyor. Yaklaşık 67 milyon ons seviyesindeki açık, fiyatları yukarı yönlü destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü talep, gümüşün uzun vadeli görünümünü destekliyor.

NE KADAR 74 DOLARDA KALIRSA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ O KADAR KUVVETLİ

Teknik analizlere göre gümüş fiyatı 74 doların üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini sürdürebilir. Bu seviyenin korunması halinde 75,50 ve 76,80 dolar seviyeleri ilk hedefler olarak öne çıkıyor. Daha güçlü bir hareketle 78 dolar üzeri seviyeler de gündeme gelebilir.

Ancak 72 doların altına sarkılması durumunda düşüş trendinin hız kazanabileceği ve fiyatların 67,80 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüşün ons fiyatı saat 11.14 itibarıyla 74,72 dolar seviyesinde seyrediyor.

Platin ise aynı saat itibarıyla 2.055,08 dolarda.

Paladyumun fiyatı yine saat 11.14 itibarıyla 1.536,60 dolar bandında işlem görüyor.