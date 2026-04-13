Altın Ocak 2026'da 5.595 dolarla rekor kırdı, Mart'ta yüzde 12 geriledi. Bu 2008'den bu yana en sert aylık düşüştü. Peki savaş ortamında güvenli liman altın neden satıldı? Türk yatırımcı bu tabloyu nasıl okumalı?

NEDEN ÖNEMLİ?

Gram altın yatırımcısının en çok şaşırdığı an tam da bu oluyor: Dünya savaşa girerken, petrol fırlarken, piyasalar çalkalanırken altın düşüyor. Bu paradoks pek çok yatırımcıyı panikle satışa sürüklüyor. Oysa altının düştüğü her dönem aynı değil, aynı sonucu doğurmuyor. Mart 2026'da yaşanan sert satışı anlamak, bir dahaki seferde ne yapılması gerektiğini de gösteriyor.

ALTIN 5.595 DOLARDAN 4.616 DOLARA NASIL GELDİ?

Altın Mart ayını 5.321 dolardan açtı ve 4.669 dolardan kapattı. Bu yüzde 12,2'lik düşüş Reuters tarafından 17 yılın en sert aylık gerilemesi olarak tescillendi.

Ons Altın - Dolar Grafiği (Aylık Görünüm)

Oysa daha Ocak sonunda durum tamamen farklıydı. Altın Ocak 2026'da yaklaşık 5.600 dolarla tüm zamanlar zirvesini gördü. Goldman Sachs yıl sonu hedefini 5.400 dolara yükseltti. ETF'lere 9 ay üst üste para girişi yaşandı. Çin merkez bankası 15 ay boyunca altın almaya devam etti.

Peki sonra ne oldu?

SEBEBİ SAVAŞ DEĞİL, FAİZ BEKLENTİSİYDİ

Burada çoğu yatırımcının yanlış okuduğu kritik nokta var. Altın savaş nedeniyle düşmedi. Tam tersi: savaş altını doğrudan etkileyen başka bir mekanizmayı tetikledi.

İran-Hürmüz gerilimi ham petrol fiyatlarını fırlattı. Bu durum enflasyon beklentilerini yukarı taşıdı. Enflasyon yükselince Fed'in faiz indirimi ihtimali azaldı, hatta yıl sonuna kadar faiz artırımı fiyatlanmaya başlandı. Piyasalar 2026 için öngördüğü tüm faiz indirimlerini fiyatlamaktan vazgeçti ve yüzde 54 ihtimalle en az bir faiz artırımı beklemeye başladı. Bu tam bir tersine dönüştü.

10 yıllık ABD Hazine tahvil faizi Şubat sonundaki yüzde 3,97'den Mart sonunda yüzde 4,44'e yükseldi. Reel faiz ise yüzde 1,72'den yüzde 2,13'e çıktı. Altın getiri sağlamayan bir varlık. Faiz yükselince tahviller daha cazip hale geldi ve altından tahvile para aktı.

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN DAHA PAHALI HALE GELDİ

Dolar Endeksi Mart boyunca yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Güçlü dolar, dolar dışı alıcılar için altını daha pahalı hale getirdi ve küresel talebi kıstı.

Türk yatırımcı için bu mekanizma çift taraflı işliyor. Dolar güçlenince gram altın TL bazında daha az geriledi. Ancak ons fiyatı düşerken doların yükselmesi gram altını tam olarak korumuyor, yalnızca düşüşü yumuşatıyor.

KÂR REALİZASYONU VE ZORUNLU SATIŞLAR

2025 boyunca altında büyük ralli yaşandı. Yüzde 66 yükselen altına "turist" yatırımcılar ve sistematik hedge fonları da dahil oldu. Bu para uzun vadeli altın pozisyonuna bağlı değildi. Volatilite arttığında bu isimler pozisyonlarını kapattı.

Kripto piyasasında yaşanan 1,68 milyar dolarlık tasfiye de altına baskı yarattı. Bitcoin 85.000 doların altına düşünce hedge fonlar teminat olarak tuttukları altını sattı. CME altın teminat oranlarını yüzde 10 artırınca zorunlu satışlar daha da hız kazandı.

GOLDMAN SACHS HEDEFİNDEN GERİ ADIM ATMADI

Peki bu düşüş boğa piyasasının sonu muydu?

Goldman Sachs Mart'taki yüzde 10'luk düşüşün ardından 5.400 dolarlık yıl sonu hedefini korudu. Bankanın mesajı netti: Altını yükselten yapısal sebepler değişmedi. Merkez bankaları almaya devam ediyor. Uzun vadeli mali risk algısı sürüyor. Bu yatırımcılar satmıyor.

JPMorgan 6.300 dolar, Deutsche Bank 6.000 dolar hedefini korurken her iki banka da mevcut düzeltmeyi yapısal boğa piyasası içinde geçici bir düzeltme olarak değerlendiriyor.

TÜRK YATIRIMCI BU TABLOYU NASIL OKUMALI?

Altının düşmesi her zaman "sat" sinyali değil. Mart 2026'daki düşüş yapısal nedenlere değil geçici makro şoklara dayanıyordu. Faiz beklentisi, dolar hareketi ve kaldıraçlı pozisyon tasfiyesi bir araya geldi.

Gram altın yatırımcısı için iki önemli ders çıkıyor. Birincisi: Altın düşerken panikle satmak çoğunlukla yanlış zamanda çıkış anlamına geliyor. İkincisi: Altının neden düştüğünü anlamadan hareket etmek büyük hata. Faiz beklentisi değişti mi, dolar ne durumda, kaldıraç mı tasfiye ediliyor? Bu soruların cevabı yönü belirliyor.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

Fed faiz kararları, 10 yıllık ABD tahvil faizi, Dolar Endeksi ve merkez bankası altın alım verileri gram altının seyrini doğrudan belirleyen göstergeler. Altını 2.600 dolardan 5.000 doların üzerine taşıyan yapısal sebepler hâlâ geçerliliğini koruyor. Merkez bankaları almaya devam ediyor, dolara olan güven aşınıyor, ABD bütçe açıkları büyüyor.

Kaynaklar: Goldman Sachs analiz notu (TheStreet), EBC Financial Group piyasa analizi, CNBC piyasa haberleri kamuoyuyla paylaşılan veriler esas alınarak derlenmiştir.