Borsa İstanbul'da içecek sektörünün en değerli şirketi 223,9 milyar TL piyasa değeriyle CCOLA oldu. İşte sektörün en değerli 10 şirketi!
Borsa İstanbul'da içecek sektöründe piyasa değeri sıralaması yatırımcıların odağında. Stockeys verilerine göre sektörün en değerli şirketi 223,986 milyar TL piyasa değeriyle CCOLA olurken, onu 114,276 milyar TL ile AEFES ve 43,990 milyar TL ile TBORG takip etti.
İÇECEK SEKTÖRÜNDEKİ TÜM ŞİRKETLER VE PİYASA DEĞERLERİ
Borsa İstanbul'da işlem gören içecek şirketlerinin piyasa değeri sıralaması şu şekilde oluştu:
CCOLA → 223,986 milyar TL
AEFES → 114,276 milyar TL
TBORG → 43,990 milyar TL
GUNDG → 41,613 milyar TL
ALKLC → 39,620 milyar TL
EFOR → 24,677 milyar TL
MEYSU → 15,564 milyar TL
ELITE → 5,181 milyar TL
PNSUT → 4,389 milyar TL
PINSU → 3,241 milyar TL
PİYASA DEĞERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Piyasa değeri, bir şirketin borsadaki toplam değerini gösteren en önemli göstergeler arasında yer alıyor. Şirketin hisse fiyatı ile dolaşımdaki pay sayısının çarpılmasıyla hesaplanan bu veri, yatırımcıların şirkete biçtiği toplam değeri ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre yüksek piyasa değeri genellikle:
-Güçlü yatırımcı ilgisine
-Daha yüksek işlem hacmine
-Kurumsal yatırımcı talebine
-Finansal istikrara yönelik beklentilere işaret ediyor.
Özellikle büyük piyasa değerine sahip şirketlerin, BIST endeksleri üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.