Borsa İstanbul'da içecek sektöründe piyasa değeri sıralaması yatırımcıların odağında. Stockeys verilerine göre sektörün en değerli şirketi 223,986 milyar TL piyasa değeriyle CCOLA olurken, onu 114,276 milyar TL ile AEFES ve 43,990 milyar TL ile TBORG takip etti.

İÇECEK SEKTÖRÜNDEKİ TÜM ŞİRKETLER VE PİYASA DEĞERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören içecek şirketlerinin piyasa değeri sıralaması şu şekilde oluştu:

CCOLA → 223,986 milyar TL

AEFES → 114,276 milyar TL

TBORG → 43,990 milyar TL

GUNDG → 41,613 milyar TL

ALKLC → 39,620 milyar TL

EFOR → 24,677 milyar TL

MEYSU → 15,564 milyar TL

ELITE → 5,181 milyar TL

PNSUT → 4,389 milyar TL

PINSU → 3,241 milyar TL

PİYASA DEĞERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Piyasa değeri, bir şirketin borsadaki toplam değerini gösteren en önemli göstergeler arasında yer alıyor. Şirketin hisse fiyatı ile dolaşımdaki pay sayısının çarpılmasıyla hesaplanan bu veri, yatırımcıların şirkete biçtiği toplam değeri ortaya koyuyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Uzmanlara göre yüksek piyasa değeri genellikle:

-Güçlü yatırımcı ilgisine

-Daha yüksek işlem hacmine

-Kurumsal yatırımcı talebine

-Finansal istikrara yönelik beklentilere işaret ediyor.

Özellikle büyük piyasa değerine sahip şirketlerin, BIST endeksleri üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.