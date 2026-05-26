İlk 5 kurumun amansız mücadelesinde, tahtadaki kümülatif dengenin hafif ekside kapandığı görüldü.

Günün Aracı Kurum Dağılımı (AKD) kümülatif verilerine göre, ilk 5 alıcı kurum toplamda 3.251.792 lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun hacmi -3.862.123 lot olarak gerçekleşti. Bu hareketlilikle birlikte ASELS tahtası günü -610.331 lot net satıcılı (negatif) tamamladı.

BANK OF AMERİCA (BOFA) TAHTAYI TEK BAŞINA SIRTLADI

Günün en dikkat çekici hamlesi küresel dev Bank of America’dan geldi. ASELS tahtasındaki satış baskısını kırmak ve fiyatı desteklemek adına devreye giren BofA, toplam alımların neredeyse yarısını tek başına karşıladı. Yerli kanatta ise Oyak Yatırım lider alıcıyı takip etti.

Bank of America (BofA): 2.067.309 Net Lot | Payı: %49,97 | Maliyet: 379,574 TL

Oyak Yatırım: 520.184 Net Lot | Payı: %12,57 | Maliyet: 381,967 TL

Garanti Yatırım: 271.215 Net Lot | Payı: %6,56 | Maliyet: 389,161 TL

QNB Yatırım: 256.643 Net Lot | Payı: %6,20 | Maliyet: 374,721 TL

Vakıf Yatırım: 136.441 Net Lot | Payı: %3,30 | Maliyet: 388,282 TL

Diğer Alıcılar: 885.028 Net Lot | Payı: %21,39

Kaynak: ForInvest

SATIM TARAFI: MEKSA VE HSBC BLOK ÇIKIŞ YAPTI

ASELS hisselerinde gün boyu hissedilen satış yönlü baskının ana mimarları Meksa Yatırım ve yabancı kurumsal fonların işlemlerine aracılık eden HSBC oldu. Bu iki kurum, tahtadaki toplam satış hacminde %60'ın üzerinde bir ağırlık oluşturdu.

Meksa Yatırım: -1.599.074 Net Lot | Payı: %38,65 | Maliyet: 382,768 TL

HSBC: -1.085.879 Net Lot | Payı: %26,25 | Maliyet: 380,253 TL

Ak Yatırım: -813.296 Net Lot | Payı: %19,66 | Maliyet: 377,889 TL

Global Menkul: -242.913 Net Lot | Payı: %5,87 | Maliyet: 385,166 TL

Tacirler Yatırım: -120.961 Net Lot | Payı: %2,92 | Maliyet: 391,117 TL

Diğer Satıcılar: -274.697 Net Lot | Payı: %6,64

