Günün Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre, ilk 5 alıcı kurum toplamda 63.066.092 lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun hacmi -80.304.348 lot olarak gerçekleşti. Bu dengenin sonucunda SASA tahtası günü -17.238.256 lot net satıcılı (negatif) kapattı.

ALIM TARAFI: TACİRLER VE AK YATIRIM DEVREYE GİRDİ

Satış baskısının yüksek olduğu seansta SASA hisselerinde düşüşü sınırlamak ve tahtayı desteklemek adına yerli kurumsal kanatta Tacirler Yatırım ve Ak Yatırım çok güçlü alımlar kaydetti. Küresel dev Bank of America (BofA) ise bugün sınırlı bir alımla destek verdi.

Tacirler Yatırım: 29.128.752 Net Lot | Payı: %27,44 | Maliyet: 2,666 TL

Ak Yatırım: 15.479.678 Net Lot | Payı: %14,58 | Maliyet: 2,668 TL

Bank of America (BofA): 6.999.595 Net Lot | Payı: %6,59 | Maliyet: 2,569 TL

Halk Yatırım: 5.915.754 Net Lot | Payı: %5,57 | Maliyet: 2,665 TL

Osmanlı Yatırım: 5.542.313 Net Lot | Payı: %5,22 | Maliyet: 2,656 TL

Diğer Alıcılar: 43.099.973 Net Lot | Payı: %40,60

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kaynak: ForInvest

SATIM TARAFI: YAPI KREDİ VE İŞ YATIRIM PORTFÖY BOŞALTTI

SASA hisselerindeki satış yönlü baskının ana mimarları ise endeks üzerinde ağırlığı yüksek fonları yöneten Yapı Kredi ve İş Yatırım oldu. Bu iki kurumun toplam satışı yaklaşık 50 milyon lotu buldu.

Yapı Kredi Yatırım: -29.428.404 Net Lot | Payı: %27,72 | Maliyet: 2,640 TL

İş Yatırım: -19.890.219 Net Lot | Payı: %18,74 | Maliyet: 2,640 TL

Bulls Yatırım: -11.550.554 Net Lot | Payı: %10,88 | Maliyet: 2,656 TL

Gedik Yatırım: -9.779.737 Net Lot | Payı: %9,21 | Maliyet: 2,665 TL

İnfo Yatırım: -9.655.434 Net Lot | Payı: %9,09 | Maliyet: 2,664 TL

Diğer Satıcılar: -25.861.717 Net Lot | Payı: %24,36

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.