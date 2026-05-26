Şirket, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı duyuruda, yaşanan olayın otonom sürüş yazılımı veya araç içi sistemlerden kaynaklanmadığını, şehir içi olağan bir trafik kazası niteliği taşıdığını vurguladı.

"TRAMVAY GÜVENLİ TAKİP MESAFESİNİ KORUYAMADI"

Karsan tarafından KAP’a sunulan bildirimde, kazanın detayları şu şekilde paylaşıldı:

"e-ATAK otonom aracımız, Göteborg’daki operasyonu sırasında arkasından yaklaşan bir tramvay güvenli takip mesafesini koruyamayarak araca temas etmiştir. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlk bulgular doğrultusunda yaşanan olayın, otonom sürüş sistemi ile ilgili bir durum değil; şehir içi trafik akışı içerisinde gerçekleşen bir trafik olayı niteliğinde olduğu görülmektedir."

İNCELEMELER YEREL OTORİTELERLE SÜRÜYOR

Şirket, İsveç'teki vizyon projelerinden biri olan otonom e-ATAK’ın dahil olduğu bu temasın ardından operasyonel sürecin yakından takip edildiğini bildirdi. Açıklamanın devamında, olayın tüm detaylarının İsveç'teki yerel otoriteler ve projenin ulaşım paydaşlarıyla birlikte titizlikle değerlendirilmeye devam ettiği ifade edildi.