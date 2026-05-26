Çin hükümetinin üretimi kısıtlama ihtimali ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler alüminyumu yukarı taşıdı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören alüminyumun ton fiyatı gün içinde yüzde 1,6'ya kadar değer kazanırken, seansı yüzde 1,3 yükselişle 3.697 dolardan kapattı. Bu seviye, Mart 2022'den bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ ÇİN’İ TETİKLEDİ, STOKLAR ŞİŞTİ

Şubat ayı sonunda Orta Doğu'da patlak veren askeri çatışmalar, küresel tedarik zincirinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatları riske atmıştı. Bölgeden gelen alüminyum arzının bıçak gibi kesilmesini fırsat bilen dünyanın en büyük üreticisi Çin, oluşan küresel boşluğu doldurmak için kapasiteleri zorladı.

Geçen ay Çin'in günlük alüminyum üretimi 129 bin tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ancak bu kontrolsüz üretim, Çin iç piyasasında stokların aşırı şişmesine neden olunca Pekin yönetimi düğmeye bastı.

DÖKÜM TESİSLERİ KAPATILIYOR

Araştırma şirketi Mysteel Global'in aktardığı verilere göre, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı artan emisyon ve enerji tüketimini kontrol altına almak için denetimleri sıkılaştırdı. 13 Mayıs'ta kapsamı genişletilen ve çelik ile petrol rafinerilerini de vuran bu denetimler, alüminyum döküm tesislerini üretimi azaltmaya zorluyor. Üretim düşüşünün boyutuna ilişkin resmi bir veri paylaşılmadı.

İlk somut adım olarak Guangxi eyaletinin Baise kentindeki dev bir döküm tesisinin erimiş alüminyum üretimini resmen kısmaya başladığı bildirildi. Sektör temsilcileri, bu kısıtlamaların dalga dalga diğer eyaletlere de yayılmasını bekliyor.

"KÜRESEL PİYASALARDA YENİ BİR AÇIK DOĞABİLİR"

Emtia piyasası analistleri, alüminyum fiyatlarındaki bu sert yükselişi ve piyasanın önündeki projeksiyonu şu şekilde değerlendiriyor:

"Alüminyum piyasası şu an jeopolitik kriz ile regülasyon baskısının tam ortasında kalmış durumda. Orta Doğu'daki arz sıkışıklığı fiyat tabanını zaten yukarı çekmişti; şimdi dünyanın en büyük üreticisi olan Çin'in çevresel kaygılarla üretimi tırpanlamaya başlaması küresel piyasada yeni bir açık doğurabilir."

Kaynak: Dünya

