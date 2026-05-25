Silver Institute tarafından yayımlanan 2026 Dünya Gümüş Araştırması raporuna göre, küresel gümüş piyasası üst üste altıncı kez yıllık arz açığı vermeye hazırlanıyor. Raporda öne çıkan çarpıcı veriler şu şekilde sıralandı:

Stok Durumu: Büyük merkezlerdeki ve depolardaki fiziki gümüş stokları azalmayı sürdürüyor.

Bazı bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin maliyetleri kısmak adına hammadde kullanımını düşürme çabalarına rağmen; güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımların artması gümüş piyasasındaki fiziki sanayi talebini çok güçlü tutmaya devam ediyor.

MAKRO EKONOMİK GÖRÜNÜM VE FED BASKISI

Piyasalar bir yandan da ABD’de nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,8 seviyesinde yatay kalmasını fiyatlamayı sürdürüyor. Söz konusu enflasyon verisinin, Kevin Warsh öncülüğündeki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası duruşunu koruyabileceği beklentilerini güçlendirdiği ifade ediliyor.

Buna karşın, güvenli liman varlıklarına yönelik risk primlerinin azalması, ABD-İran ateşkesi ve sıkı para politikası adımları gibi normal şartlarda fiyatı baskılayabilecek unsurların, gümüş piyasasında güçlü bir satış baskısı oluşturamadığı vurgulanıyor. Doların küresel çapta zayıflaması ve yapısal arz sıkıntısı fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Analistler, arz tarafındaki sıkışıklığın fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırabileceğini değerlendiriyor. Piyasada ralli beklentisi artıyor.

TEKNİK ANALİZ: FİBONACCİ VE RSI NE SÖYLÜYOR?

Anlık olarak 77,48 dolar seviyesinde işlem gören ve yüzde 1,66'lık bir toparlanma kaydeden gümüş, teknik grafiklerde yukarı yönlü mavi kanal trendini koruyor. Fiyatların 76,62 dolar desteğinden aldığı güçle yeniden yükselişe geçtiği görülüyor.

Fibonacci Seviyesi: 71,43 dolar dip seviyesi ile 88 dolar zirvesi arasındaki hareketten hesaplanan yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi (77,40 dolar) en önemli destek noktası olarak çalışıyor.

RSI Göstergesi: 14 periyotluk RSI 57,48 seviyesinde bulunuyor ve henüz aşırı alım bölgesine girmeden yükseliş momentumunu koruduğuna işaret ediyor.

Hacim: Artan işlem hacmi, kurumsal yatırımcıların destek seviyelerinden alıma geçtiğini gösteriyor.

Kaynak: TradingView

TAKİP EDİLECEK KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistlerin teknik analiz raporlarında gümüş fiyatları için işaret ettiği kısa ve orta vadeli seviyeler şu şekildedir:

Direnç Seviyeleri: İlk etapta 78,79 dolar öne çıkarken, bu eşiğin aşılması halinde sırasıyla 80,69 dolar ve ardından 88 dolar zirvesi takip edilecek.

Destek Seviyeleri: Aşağı yönlü hareketlerde 77,40 dolar seviyesinin korunması kritik önem taşıyor. Olası sarkmalarda ise 76,62 dolar ve ana dip noktası olan 71,43 dolar seviyeleri takip edilecek eşiklerdir.

Kaynak: Dünya

