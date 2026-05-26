Şirket yönetim kurulu tarafından alınan karara göre; geride bırakılan hesap döneminde milyonlarca liralık net kâr elde edilmesine rağmen, likiditeyi korumak ve bilançoyu tahkim etmek amacıyla bu yıl ortaklara temettü dağıtılmaması Genel Kurul onayına sunulacak.

VUK KAYITLARINA GÖRE 751,7 MİLYON TL NET KÂR

Şirketin, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ait finansal raporları netleşti.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre Bor Şeker, bu özel hesap dönemini 751.756.976,31 TL (yaklaşık 751,7 milyon TL) net dönem kârı ile kapattı.

YÜKSEK FONLAMA MALİYETLERİ SEBEBİYLE KÂR İÇERİDE TUTULACAK

751,7 milyon TL'lik güçlü kâr rakamına rağmen yönetim kurulu; makroekonomik koşulları, sıkı para politikasını ve piyasadaki yüksek kredi maliyetlerini gerekçe göstererek kârı şirket bünyesinde tutmayı tercih etti. KAP bildiriminde kararın arka planı şu şekilde özetlendi:

"Sermaye piyasası mevzuatı ile şirket esas sözleşmesine uygun olarak; şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmıştır. Kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla kârın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifinin Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir."

