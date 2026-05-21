Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Londra'daki Chatham House etkinliğinde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin küresel enerji piyasalarına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran savaşının başlamasını "büyük bir olay" olarak değerlendiren Birol, enerji piyasalarında arz güvenliğine yönelik risklerin arttığını söyledi.

"BU KRİZDE 14 MİLYON VARİL PETROL KAYBEDİLDİ"

Fatih Birol, yaşanan gelişmelerin geçmişteki enerji şoklarından daha ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Bu krizde 14 milyon varil petrol kaybedildi" dedi.

Krizin etkileriyle birlikte petrol fiyatlarının savaş öncesine kıyasla yaklaşık iki katına çıktığını ifade eden Birol, küresel petrol piyasasında arz tarafındaki baskının büyüdüğüne dikkat çekti.

"STOKLAR ERİYOR, YENİ PETROL GELMİYOR"

Petrol piyasasındaki görünümü değerlendiren Birol, "Stoklar eriyor, yeni petrol gelmiyor, talep seyahat sezonu ile artacak" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Talepteki artışa dikkat çeken Birol, "Temmuz veya ağustosta kırmızı bölgeye girebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"KRİZİN TEK VE NİHAİ ÇÖZÜMÜ KOŞULSUZ ŞARTSIZ HÜRMÜZ'ÜN AÇILMASI"

Krizin çözümüne ilişkin konuşan Birol, "Krizin tek ve nihai çözümü koşulsuz şartsız Hürmüz'ün açılması" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının enerji piyasalarındaki güven sorununu artırdığını belirten Birol, "Hürmüz'ün kapanması ile vazo kırıldı, ülkeler artık farklı tedarik yolları arayacak" ifadelerini kullandı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU YAPTI

Enerji piyasalarında artık yalnızca fiyatların değil arz güvenliğinin de belirleyici olacağını belirten Birol, "Enerji tedarikinde fiyat kadar güven unsuru önemli olacak" dedi.

Birol ayrıca, "Dünya tehlikeli bir yere dönüşüyor; artık enerji güvenliği ulusal güvenlik demek" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE YAPAY ZEKA MESAJI

Elektrikli araçlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Birol, "Elektrikli araba ve yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ya da temiz enerjiden dolayı değil ucuz olduğu için tercih ediliyor" dedi.

Yapay zekanın enerji tüketimine etkisine ilişkin ise "Yapay zeka yarışını ucuz ve bol elektriği olan kazanacak" ifadelerini kullandı.

REZERV VURGUSU

Olası arz krizlerine karşı IEA rezervlerinin kullanılabilir durumda olduğunu belirten Birol, "IEA stoklarımızın yüzde 80'i hala duruyor, gerektiğinde piyasaya verilebilir" dedi.