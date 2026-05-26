Küresel emtia piyasalarında altının ardından gözler gümüşe çevrildi. Değerli metal, iki güçlü makroekonomik dinamik arasında kalarak kritik teknik seviyelerde adeta sıkıştı. Bir tarafta fiziki stokların erimesi ve devasa arz açığı fiyatları yukarı iterken, diğer tarafta küresel merkez bankalarının yüksek faiz politikası yükseliş trendini baskılıyor.

Piyasalar şimdi gümüşte yaşanacak olası bir kırılma hareketine odaklanırken, büyük finans kuruluşlarının orta vadeli iyimserliği sürüyor.

ÜST ÜSTE 6. KEZ ARZ AÇIĞI BEKLENİYOR

The Silver Institute tarafından yayımlanan en güncel kapsamlı rapora göre, küresel gümüş piyasasında üst üste altıncı kez yıllık arz açığı oluşması bekleniyor. Rapordaki çarpıcı veriler krizin boyutunu gözler önüne seriyor:

Yıllık Arz Açığı Beklentisi: Bu yıl piyasadaki fiziki arz açığının 46,3 milyon ons seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Eriyen Stoklar: 2021 yılından bu yana dünya genelindeki fiziksel gümüş stoklarında toplam 762 milyon onsun üzerinde devasa bir düşüş yaşandı.

Uzmanlar, endüstriyel sanayi talebinin güçlü kalmasına rağmen fiziksel arzın bu denli daralmasının, uzun vadede fiyatları yukarı yönlü patlatabilecek en önemli yapısal unsur olduğunu belirtiyor.

YÜKSEK FAİZ DUVARI: KISA VADELİ BASKI DEVAM EDİYOR

Gümüş fiyatlarının önündeki en büyük barikat ise ABD başta olmak üzere küresel merkez bankalarının sıkı para politikaları oldu. ABD’de açıklanan yüksek enflasyon verileri sonrası Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, küresel likiditeyi daralttı.

Gerçek faiz oranlarındaki (tahvil getirileri) yükseliş, faiz getirisi taşımayan gümüş ve altın gibi değerli metaller üzerinde kısa vadeli bir satış baskısı oluşturarak yatırımcı iştahını sınırlıyor.

TEKNİK ANALİZ: ONS GÜMÜŞTE 76 - 77 DOLAR SAVAŞI****

Emtia analistleri, gümüşün grafiklerde yükselen kanal içerisinde hareket ettiğini ancak tepe noktalarda güçlü bir dirençle karşılaştığını bildiriyor:

Kritik Direnç: Ons gümüş 77 dolar üzerindeki direnç bölgesini aşmakta zorlanıyor.

Kritik Destek: Aşağı yönlü hareketlerde yatırımcıların pürdikkat izlediği hat 76 dolar seviyesi. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde teknik satışların hızlanabileceği konusunda uyarı yapılıyor.

Kaynak: TradingView

KÜRESEL BANKALARIN 2026 HEDEFİ: 81 DOLAR!

Kısa vadeli faiz baskılarına ve spekülatif hareketlere rağmen, dünyanın dev finans kuruluşları 2026 yılı geneli için gümüş konusundaki iyimser projeksiyonlarını koruyor. Bazı küresel yatırım bankaları, fiziki kıtlığı gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama gümüş fiyatı beklentisini 81 dolar seviyesine kadar yükseltti.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.