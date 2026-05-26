Bayram dönüşü Borsa İstanbul'da temettü hareketliliği hız kazanacak. Haziran ayının ilk haftasında 9 şirketin yatırımcılarına nakit temettü dağıtımı gerçekleştirmesi beklenirken, bazı şirketlerde temettü veriminin yüzde 7,80 seviyesine kadar yükseldiği görüldü.

Özellikle düzenli temettü geliri hedefleyen yatırımcılar için dağıtım takvimi yakından takip edilirken, listede farklı sektörlerden şirketlerin yer alması da öne çıktı. Temettü veriminde ISDMR yüzde 7,80, MACKO yüzde 6,03 ve LMKDC yüzde 5,42 ile üst sıralarda yer aldı.

BAYRAM SONRASI TEMETTÜ TAKVİMİ

MACKO

Net temettü: 2,2950 TL

Temettü verimi: %6,03

Dağıtım: 1 Haziran 2026

AYES

Net temettü: 0,3000 TL

Temettü verimi: %1,11

Dağıtım: 1 Haziran 2026

**SISE

**

Net temettü: 0,4995 TL

Temettü verimi: %1,26

Dağıtım: 1 Haziran 2026

LMKDC

Net temettü: 1,7000 TL

Temettü verimi: %5,42

Dağıtım: 2 Haziran 2026

ISDMR

Net temettü: 3,8250 TL

Temettü verimi: %7,80

Dağıtım: 3 Haziran 2026

**EREGL

**

Net temettü: 0,4675 TL

Temettü verimi: %1,39

Dağıtım: 3 Haziran 2026

ATAKP

Net temettü: 0,5950 TL

Temettü verimi: %1,28

Dağıtım: 4 Haziran 2026

**TABGD

**

Net temettü: 4,2500 TL

Temettü verimi: %1,87

Dağıtım: 4 Haziran 2026

AVPGY

Net temettü: 2,5000 TL

Temettü verimi: %4,00

Dağıtım: 5 Haziran 2026

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketlerin elde ettiği kârın belirli bir kısmını hissedarlarıyla paylaşması anlamına geliyor. Şirketler yatırımcılarına temettüyü nakit ödeme veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtabiliyor. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar açısından temettü, hisse değerindeki değişimlerin yanı sıra ek gelir sağlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Temettü verimi ise dağıtılan temettü miktarının hisse fiyatına oranını ifade ediyor. Yüksek temettü verimi yatırımcıların dikkatini çekse de uzmanlar, yatırım kararlarında şirketin finansal yapısı ve sürdürülebilir kârlılığının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.