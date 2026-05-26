Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. Son açıklanan verilere göre 3 şirket, hisse geri alım programı kapsamında piyasadan toplam 665 bin lot satın aldı. Geri alım işlemleri, şirketlerin kendi hisselerine yönelik güven göstergesi olarak değerlendirilirken yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor.
ŞİRKETLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GERİ ALIMLAR
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
Geri alınan hisse adedi: 250.000 lot
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
Geri alınan hisse adedi: 115.000 lot
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
Geri alınan hisse adedi: 300.000 lot
HİSSE GERİ ALIMI NEDİR?
Hisse geri alımı, şirketlerin piyasadaki kendi paylarını satın alması anlamına geliyor. Bu işlemler, şirket yönetiminin hisse değerine ilişkin güvenini gösterebildiği gibi, piyasadaki dolaşımdaki pay miktarını azaltarak hisse performansı üzerinde etkili olabiliyor.
