Aracı kurum dağılımı (AKD) iki günlük kümülatif verilerine göre; Bank of America’nın piyasadaki toplam pozisyonu -8.722.028.459 TL (yaklaşık -8,72 milyar TL) net nakit çıkışı olarak kayıtlara geçti. Yabancı devin özellikle endeksin majör tahtalarında yoğun kâr realizasyonuna gitmesi dikkat çekti.

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

BofA'nın iki günlük devasa satış baskısından en çok etkilenen hisselerin başında endeks ağırlığı yüksek olan dev şirketler ile spor kulüpleri yer aldı. Kurum, SASA Polyester (SASA) ve Fenerbahçe Futbol (FENER) tahtalarında milyonlarca lotluk çıkışlar gerçekleştirdi.

SASA (SASA Polyester): -45.509.278 Net Lot | Payı: %10,76 | Maliyet: 2,687 TL

FENER (Fenerbahçe Futbol): -31.663.503 Net Lot | Payı: %7,48 | Maliyet: 3,937 TL

CANTE (Çan2 Termik): -23.810.165 Net Lot | Payı: %5,63 | Maliyet: 1,526 TL

ISCTR (İş Bankası C): -20.764.600 Net Lot | Payı: %4,91 | Maliyet: 13,101 TL

HEKTS (Hektaş): -17.492.023 Net Lot | Payı: %4,13 | Maliyet: 4,151 TL

Diğer Hisseler: -283.880.315 Net Lot | Payı: %67,09

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Piyasadan net bazda 8,72 milyar TL'lik nakit çıkışı yapan kurum, satışlardan elde ettiği kaynağın bir kısmıyla yan tahtalarda ve belirli sanayi/madencilik şirketlerinde savunma pozisyonu aldı. Alım tarafında zirveyi Adese Gayrimenkul (ADESE) ve Tezgahçılar (TEHOL) paylaştı.

ADESE (Adese Gayrimenkul): 4.718.668 Net Lot | Payı: %5,28 | Maliyet: 1,063 TL

TEHOL (Tezgahçılar): 4.678.719 Net Lot | Payı: %5,23 | Maliyet: 28,360 TL

CVKMD (CVK Maden): 4.555.461 Net Lot | Payı: %5,09 | Maliyet: 47,521 TL

IEYHO (Işıklar Enerji Yapı Holding): 4.034.254 Net Lot | Payı: %4,51 | Maliyet: 117,105 TL

MARMR (Marmaris Altınyunus / İlgili Kod): 4.012.093 Net Lot | Payı: %4,49 | Maliyet: 2,607 TL

Diğer Hisseler: 67.450.967 Net Lot | Payı: %75,41

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.