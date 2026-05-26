Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Bankanın 24 Şubat 2026 tarihli özel durum açıklamasıyla; Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin incelenmesi amacıyla bir soruşturma açıldığı duyurulmuştu. Bu soruşturma kapsamında QNB Bank A.Ş.'nin de aralarında yer aldığı bazı bankalar, finansal kurumlar ve şirketler inceleme altına alınmıştı.

UZLAŞMA KARARI VE %25 İNDİRİMLİ ÖDEME PLANI

QNB Bank A.Ş. tarafından KAP'a yapılan yeni açıklamada, Rekabet Kurulu ile gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerinin neticelendiği ifade edildi. Banka açısından soruşturmanın uzlaşma ile kapatılması yönünde karar alınırken, uygulanacak idari para cezası ve ödeme detayları şu şekilde paylaşıldı:

İDARİ PARA CEZASI TUTARI 1.007.484.234 TL

Ödeme Yöntemi: Gerekçeli kararın bankaya tebliğ edilmesinden itibaren, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca %25 oranında indirim uygulanarak ödenmesi değerlendiriliyor.