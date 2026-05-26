Şirket, 17 Nisan 2026 tarihinde yapılan ilk açıklamada satın almaya konu olan taşınmazın tapu ve metrekare bilgilerinin sehven hatalı girildiğini belirterek gayrimenkulün gerçek niteliğini ve net ölçümlerini paylaştı.

Kütahya Porselen tarafından KAP'a sunulan düzeltme metninde, satın alınan varlığın halihazırda şirketin satış mağazası (showroom) olarak kiraladığı bağımsız bir ticari ünite olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz 17.04.2026 tarihli maddi duran varlık alımı açıklamamıza ilişkin olarak; açıklamada satın almaya konu edilen maddi duran varlık sehven 'İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2141 Ada 8 Parsel 93.831,63 m2' olarak ifade edilmiş olup, halen satış mağazası showroom olarak kiracı statüsünde kullanmakta olduğumuz gerek satın alıma gerekse değerleme raporuna konu edilen taşınmaz 'İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2141 Ada 8 Parsel 93.831,63 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 3 nolu bağımsız bölümün zemin katı 680 m2, 1. Katı 620 m2 olan toplamda 1300 m2 lik dükkandır.'"

TOPLAM ALIM BEDELİ DEĞİŞMEDİ

Yapılan nitelik ve alan düzeltmesine karşın, söz konusu gayrimenkul alımı için ödenecek toplam finansal tutarda bir değişiklik olmadı. Söz konusu 1.300 metrekarelik dükkanın satın alma bedeli ilk açıklamada olduğu gibi korundu:

Toplam Alım Bedeli: 247.000.000 TL (Katma Değer Vergisi [KDV] Hariç)

