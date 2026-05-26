Türk Telekom, Bulls Yatırım’ın radarına takıldı. Şirketin büyüme vizyonunu ve dijital altyapı yatırımlarını ön plana çıkaran aracı kurum, hisse senedi için cari seviyelerin çok üzerinde bir adil değer biçti.

Bulls Yatırım'ın 26 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Türk Telekom (TTKOM) için açıkladığı araştırma raporunun satır başları ve detayları şu şekildedir:

Aracı Kurum: Bulls Yatırım

Açıklanma Tarihi: 26 Mayıs 2026

Yatırım Tavsiyesi: Endeks Üstü Getiri

Hedef Fiyat: 109,20 TL

Son Fiyat: 60,90 TL

Yıllık Prim Potansiyeli: %79,31

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.