SpaceX'in SEC'e sunduğu halka arz belgelerine göre şirket, 2025 yılında gelirini yaklaşık %33 artırarak 18,7 milyar dolara çıkardı. Ancak aynı dönemde yaklaşık 4,9 milyar dolar net zarar oluştuğu açıklandı. Şirketin 2026'nın ilk çeyreğinde ise 4,7 milyar dolar gelire karşılık 4,3 milyar dolar zarar ettiği belirtildi.

SPACEX NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

SpaceX, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmen halka arz (IPO) başvurusunda bulundu ve hisselerinin 12 Haziran 2026 tarihinde Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor

YAPAY ZEKA VE STARSHIP HARCAMALARI ÖNE ÇIKTI

Şirketin finansal sonuçlarında özellikle yapay zeka yatırımları, Starship programı ve yüksek sermaye harcamalarının etkili olduğu ifade edildi.

Belgelerde yalnızca 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım harcaması yapıldığı, bu tutarın büyük bölümünün yapay zeka projelerine yönlendirildiği aktarıldı.

STARLINK ŞİRKETİN GÜÇLÜ TARAFI OLDU

SpaceX bünyesindeki uydu internet hizmeti Starlink'in şirketin en güçlü gelir kalemlerinden biri olduğu belirtildi.

Starlink'in yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,2 milyar dolar faaliyet kârı elde ettiği ve abone büyümesinin sürdüğü kaydedildi.

MUSK İÇİN ÖZEL OY HAKKI PLANI

SEC başvurusunda Elon Musk'a diğer hissedarlardan daha güçlü oy hakkı sağlayacak yeni bir ortaklık yapısının planlandığı ifade edildi.

Ayrıca belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi halinde Musk'a 1 milyara kadar ek hisse verilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

Belgelerde Musk'ın hedeflerinden biri olarak Mars'ta en az 1 milyon kişinin yaşayacağı insan yerleşimi kurulması gösterildi.

75 MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZ HEDEFİ

SpaceX'in yaklaşık 75 milyar dolar kaynak toplamayı hedeflediği halka arzın başarılı olması halinde hem halka açık piyasalar hem de özel sermaye piyasaları üzerinde önemli etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Başvuruda ayrıca yatırımcıların olası başarısızlık durumunda Musk'ı görevden alma imkanına sahip olmayacağına dikkat çekildi.