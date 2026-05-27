Gümüşte satış baskısı hızlandı. Fiyatlarda görülen %3'ü aşan geri çekilme, yatırımcılarda yeni yükseliş rallisinin bitip bitmediği sorusunu gündeme taşıdı.

Gümüş piyasasında satış baskısı yeniden hız kazanırken, fiyatlarda %3'ü aşan geri çekilme yatırımcıların yön arayışını artırdı. Buna karşın uzmanlar, 2026 yılında küresel gümüş arz açığının 46,3 milyon onsa ulaşmasının beklendiğini, bunun da geçen yıla göre yaklaşık %15 daha yüksek seviyeye işaret ettiğini belirtiyor.

Analistlere göre mevcut düşüş, yeni bir aşağı yönlü trendden çok daha geniş bir yükseliş öncesi düzeltme hareketi olabilir.

SANAYİ TALEBİ ETKİSİ BÜYÜYOR

Uzmanlara göre gümüş artık yalnızca güvenli liman olarak değerlendirilmiyor.

Özellikle:

-Güneş enerjisi panelleri
-Elektrikli araç üretimi
-Teknoloji yatırımları

Gümüş talebini destekleyen önemli alanlar arasında yer alıyor.

ÇİN'DEN REKOR GÜMÜŞ TALEBİ

Çin gümrük verilerine göre ülkede, son yılın ilk iki ayında 790 tonun üzerinde gümüş ithalatı yaşandı. Şubat ayında yaklaşık 470 tonluk alım gerçekleştirilirken, bu miktarın ilgili ay bazında şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu ifade edildi.

Analistler, Fed belirsizliği ve küresel risklerin sürmesi halinde sınırlı geri çekilmelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

