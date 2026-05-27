Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Altın fiyatlarında son dönemde görülen dalgalı seyir yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler, ABD-İran hattından gelen açıklamalar ve küresel piyasalardaki risk algısı değerli metal üzerinde etkisini sürdürürken, yatırımcılar "Altında yön ne olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Uzmanlar, son dönemde rekor seviyelerin ardından görülen geri çekilmelerde yatırımcıların kâr satışları ve doların güç kazanmasının etkili olduğunu değerlendiriyor. Bu durumun kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceği ifade ediliyor.

YIL SONU İÇİN DİKKAT ÇEKEN ONS ALTIN TAHMİNİ

Altın piyasasındaki görünümü değerlendiren Tastylive Küresel Makro Bölüm Başkanı Ilya Spivak, son fiyat hareketlerinin yalnızca kısa süreli dalgalanmalar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Spivak, küresel risk iştahındaki artışın ve güvenli liman talebinde olası yavaşlamanın altın üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade ederek, piyasalarda özellikle ABD-İran eksenindeki gelişmelerin yakından izlendiğini söyledi.

Uzman isme göre mevcut eğilimin sürmesi halinde ons altında yıl sonuna kadar 3.700–3.800 dolar bandı gündeme gelebilir.

BU SENARYODA GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ 1000 TL'Yİ AŞABİLİR

Bu senaryoda gram altın tarafında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıkabilir. Mevcut kur seviyelerine göre yapılan hesaplamalarda ons altının 3.700 dolar seviyelerine gerilemesi halinde gram altının 5.460 TL seviyelerine çekilebileceği değerlendiriliyor. Bu durumda gram altında düşüş 1000 TL'yi aşacak.

Dolar/TL'nin 50 TL seviyesine yükselmesi durumunda ise gram altının yaklaşık 5.948 TL seviyelerinde oluşabileceği hesaplanıyor.

ALTINDA SON DURUM!

Altın fiyatları daha önce ons bazında 5.595 dolar, gram bazında ise 7.811 TL ile tarihi zirvelerini test etmişti. Son işlemlerde gram altın 6.620 TL, ons altın ise 4.486,79 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, kısa vadeli fiyat hareketlerinin yanı sıra yatırım kararlarında küresel ekonomik görünüm ve merkez bankalarının politikalarının da takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.