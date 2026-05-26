Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve makroekonomik dengeler yeniden sarsıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran’daki hedeflere yönelik düzenlediği yeni askeri harekatlar petrol fiyatlarını fırlatırken, güçlenen faiz artışı beklentileri altın fiyatlarını baskı altına aldı.

Piyasalar, Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji arzı kesintilerini ve tırmanan enflasyon risklerini sert şekilde fiyatlamaya başladı. Gelişmelerin ardından gram altın 6.674 TL’ye, ons altın ise 4.521 dolara kadar geriledi.

Gram altın TSI 11.15 itibarıyla yüzde 0,49’luk düşüş ile 6684 TL’den, ons altın ise yüzde 0,96’lık düşüş ile 4528 dolardan işlem gördü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA HASAR BÜYÜK: FAİZ ARTIŞI MASADA

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, ABD ile İran arasında diplomatik bir barış anlaşması şekilleniyor olsa bile, Orta Doğu'daki petrol üretim tesislerinde oluşan fiziksel hasarın enerji akışını engellediğini belirtti. Wong, küresel enerji arzının hızlı biçimde normale dönemeyeceğini ve piyasanın bu görünümü fiyatladığını söyledi. Yüksek petrolün tetikleyeceği enflasyon nedeniyle bu yıl yeni bir faiz artışı ihtimalinin çok yükseldiğini vurguladı.

ALTINDA BAYRAM SONRASI SERT YÜKSELİŞ SİNYALİ

Yaşanan son gelişmeleri ve altın-gümüş rasyosunu değerlendiren Yatırımım Trader CEO’su Candaş Atalay, gümüşün altına kıyasla 2,3 kat daha fazla kazandırdığı bir haftayı geride bıraktıklarını belirtti. Atalay, artan tahvil faizlerine rağmen altının düşüşe direnmesinin piyasada yeni bir kırılmaya işaret ettiğini söyleyerek şu analizde bulundu:

"Eğer uzun vadeli faiz oranları yükselir ancak altın fiyatları düşmeyi bırakırsa, bu durum yatırımcıların artık yüksek faizi altından uzak durmak için bir neden olarak görmedikleri anlamına gelir. Aksine, enflasyonist baskıdan kaçmak ve serveti korumak için altın almaya başlayabilirler. Altın için bu yıl en kötüsünün geride kaldığını düşünüyorum.

Yüksek petrol fiyatları, artan enflasyon, ertelenen faiz indirimleri, altına dayalı fonların (ETF) zayıf seyri ve dünyanın en büyük rezerv sahiplerinden Rusya’nın Ukrayna savaşı finansmanı için sene başından beri yaptığı yoğun altın satışları... Tüm bu negatif koşullara rağmen düşemeyen fiyat, en ufak bir bahane ile yükselmek için fırsat kolluyor. Bayram sonrası dönemde altın fiyatlarında sert bir yükseliş hazırlığı görülüyor."

TEKNİK ANALİZ: ONS ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇLER

Altın piyasasında yön arayışı sürerken, teknik analistler spot altın grafiklerinde kritik seviyelere işaret etti. Kısa vadeli geri çekilmenin devam etmesi durumunda izlenecek hatlar netleşti:

Aşağı Yönlü Riskler: Spot altının kısa vadede 4.498 dolar seviyesine doğru geri çekilmesi beklenebilir. Bu seviyenin de altına inilmesi halinde fiyatın 4.451 - 4.473 dolar aralığına gerileyebileceği öngörülüyor.

Yukarı Yönlü Potansiyel: Baskının kırılması ve 4.574 dolar direncinin hacimli bir şekilde aşılması durumunda, ons altının 4.613 - 4.651 dolar bandına doğru hızlı bir ralli başlatabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Bigpara

