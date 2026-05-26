Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. 26 Mayıs gram, çeyrek, tam ve ons altında güncel alış satış fiyatları belli oldu.
Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni güne satış baskısıyla başladı. ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların bölgedeki tansiyonu azaltabileceğine yönelik beklentiler piyasalarda iyimserliği artırırken, güvenli liman talebinde de değişim yaşandı. Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve yatırımcıların temkinli duruşu altın tarafında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi.
BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR
Piyasalarda diplomatik temaslar yakından takip edilirken, özellikle bölgedeki gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi dikkat çekiyor. Bununla birlikte küresel enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
Analistler, enerji maliyetlerinde yaşanan hareketliliğin küresel enflasyon görünümü üzerinde etkili olabileceğini, bu nedenle piyasalarda dalgalı seyrin sürebileceğini değerlendiriyor.
26 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.699,81 TL
Satış: 6.700,80 TL
Çeyrek altın
Alış: 10.719,69 TL
Satış: 10.955,80 TL
Yarım altın
Alış: 21.385,66 TL
Satış: 21.924,39 TL
Tam altın
Alış: 43.716,00 TL
Satış: 44.106,00 TL
Ata altın
Alış: 44.533,83 TL
Satış: 45.664,48 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 42.878,76 TL
Satış: 43.689,18 TL
Gremse altın
Alış: 108.904,00 TL
Satış: 110.300,00 TL
Ons altın
Alış: 4.537,65 TL
Satış: 4.538,60 TL