Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni güne satış baskısıyla başladı. ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların bölgedeki tansiyonu azaltabileceğine yönelik beklentiler piyasalarda iyimserliği artırırken, güvenli liman talebinde de değişim yaşandı. Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve yatırımcıların temkinli duruşu altın tarafında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Piyasalarda diplomatik temaslar yakından takip edilirken, özellikle bölgedeki gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi dikkat çekiyor. Bununla birlikte küresel enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Analistler, enerji maliyetlerinde yaşanan hareketliliğin küresel enflasyon görünümü üzerinde etkili olabileceğini, bu nedenle piyasalarda dalgalı seyrin sürebileceğini değerlendiriyor.

26 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.699,81 TL

Satış: 6.700,80 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.719,69 TL

Satış: 10.955,80 TL

Yarım altın

Alış: 21.385,66 TL

Satış: 21.924,39 TL

Tam altın

Alış: 43.716,00 TL

Satış: 44.106,00 TL

Ata altın

Alış: 44.533,83 TL

Satış: 45.664,48 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 42.878,76 TL

Satış: 43.689,18 TL

Gremse altın

Alış: 108.904,00 TL

Satış: 110.300,00 TL

Ons altın

Alış: 4.537,65 TL

Satış: 4.538,60 TL