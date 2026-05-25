Orta Doğu’da artan iyimserlik, yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını destekledi. Geçen haftayı 4.509 dolardan tamamlayan ons altın, haftaya yükselişle başladı. İlk işlemlerde 4.580 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, TSİ 06.00 itibarıyla 4.563 dolardan işlem gördü. Böylece ons altında yüzde 1’in üzerinde prim kaydedildi.

TSİ 08.34 itibarıyla ons altın yüzde 1,08 yükselişle 4.557 dolardan işlem görürken, gram altın ise yüzde 1,04 değer kazanarak 6.700 TL seviyesine çıktı.

ABD-İRAN TARAFINDAKİ OLUMLU GELİŞMELER ALTINI YUKARI TAŞIDI

Altın fiyatlarındaki hareketlilikte, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını içeren bir anlaşmanın yakın olduğuna yönelik gelişmeler etkili oldu. Söz konusu beklentiler petrol fiyatlarını yaklaşık 1 ay sonra yeniden 100 doların altına çekerken, küresel ekonomide yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerinin de bir miktar hafiflemesine neden oldu. Dolar endeksi yüzde 0,35 gerilerken, altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

Buna karşın, ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelen son mesajların altındaki yükselişi sınırladığı belirtiliyor. FED’in etkili üyelerinden Christopher Waller, politika metninden “gevşeme eğiliminin” çıkarılması gerektiğini savunurken, artan enflasyon nedeniyle daha fazla faiz indiriminin konuşulmasının “çılgınlık” olduğunu ifade etti.

"FAİZ ARTIŞININ KONUŞULMASI ALTIN İÇİN OLUMSUZ"

Analistler, FED’in son toplantı tutanaklarında “faiz artırımı” ihtimalinin daha güçlü şekilde öne çıktığını ve bunun altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Ons altında ocak ayında görülen 5.600 dolar zirvesinin ardından gelen yükseliş denemelerinin önceki tepenin altında kaldığına dikkat çeken analistler, “Faiz indirimi yerine faiz artışının konuşulmaya başlanması altın için olumsuz” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalarda aralık ayında faiz artırımı beklentisi öne çıkarken, Waller’ın açıklamalarının ardından FED’in eylül ve ekim toplantılarında da faiz artırabileceği ihtimali güç kazandı. Stratejist Selçuk Gönençler ise ons altında kalıcı ve güvenli bir yükseliş trendinden söz edilebilmesi için 4.950 dolar seviyesindeki düşen trend direncinin aşılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

