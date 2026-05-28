BIST 100 mayısta %5,40 gerilerken PD/DD oranı en düşük holding hisseleri belli oldu. NTHOL 0,22 ile ilk sırada yer aldı.

BIST 100 endeksinde 25-26 Mayıs işlem haftası %1,05, mayıs ayı ise %5,40 düşüşle tamamlandı. Buna rağmen 2026 yılı başından itibaren endekste %21,32 yükseliş gerçekleşti. 2026 yılı ilk çeyrek bilanço döneminin ardından PD/DD oranı en düşük holding hisseleri arasında NTHOL 0,22 PD/DD oranıyla ilk sırada yer aldı.

PD/DD ORANINA GÖRE EN UCUZ HOLDİNG HİSSELERİ

NTHOL | 0,22
BERA | 0,36
LRSHO | 0,38
GLRYH | 0,39
GSDHO | 0,41
ALARK | 0,49
SAHOL | 0,51

PD/DD ORANI NEDİR? NEDEN ÖNEMLİ?

PD/DD oranı, şirketlerin piyasa değerinin öz kaynaklarına göre ne seviyede fiyatlandığını gösteren temel göstergeler arasında yer alıyor. Oranın düşük olması, bazı yatırımcılar tarafından hisselerin defter değerine göre iskontolu işlem gördüğü şeklinde değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

