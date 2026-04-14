Amplify ETFs Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Nate Miller, gümüşün on yıllardır süregelen 25-30 dolarlık bandı kırarak, 70 dolar seviyelerinde kalıcı bir yapısal değişim gerçekleştirdiğini düşünüyor.

Kitco News’e konuşan Miller, gümüşün mevcut fiyat hareketlerini piyasanın güç topladığı bir aşama olarak nitelendirdi.

Ocak ayındaki agresif yükselişin ardından gelen geri çekilmenin yatırımcıları korkutmaması gerektiğini belirten Miller, şu ifadeleri kullandı:

"Gümüş 70 dolardayken, 120 dolardaki o heyecanı vermiyor olabilir ancak bu seviyeleri koruması hem yatırımcı hem de üretici için devrim niteliğinde bir istikrar işaretidir."

Ateşkes beklentileriyle yeniden toparlanma gösteren ons gümüş saat 11.21 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde artıda 77 dolar seviyelerinde kayda geçti.

ENFLASYON: 120 DOLARIN ANAHTARI MI?

Gümüşün yeniden üç haneli rakamlara (100-120 dolar) ulaşıp ulaşmayacağının tamamen makroekonomik koşullara bağlı olduğu konuşuluyor. Miller’a göre gümüşün rotasını belirleyecek temel faktörler şunlar:

• Enflasyonist Senaryo: Enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda, "değer saklama" özelliği ön plana çıkacak ve gümüş altınla birlikte sert bir yükseliş trendine girecek.

• Geçici Enflasyon Senaryosu: Baskıların azalması durumunda ise yükseliş daha çok endüstriyel talebe bağlı kalacak ve fiyatlar 70-80 dolar bandında daha mütevazı bir seyir izleyecek.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE "70 DOLAR" DEVRİMİ

Fiyatların yüksek bir tabanda istikrar kazanması, madencilik şirketlerinin stratejilerini de kökten değiştiriyor.

Miller, ons başına 25 dolarda kâr getirmeyen projelerin, 70 dolarlık mevcut seviyelerde ekonomik olarak son derece cazip hale geldiğini belirtti.

Bu durumun sektöre yeni yatırım sermayesi çekmesi beklenirken, madencilik şirketlerinin geçmiş hatalardan ders çıkararak yüksek fiyatları aşırı risk almak yerine bilançolarını güçlendirmek için kullandıkları gözlemleniyor.

YATIRIMCI İÇİN TAVSİYELER: DİSİPLİN VE YENİDEN DENGELEME

Özellikle küçük ölçekli madencilik şirketlerinin hisselerine dikkat çeken uzman, bu varlıkların yüksek getiri potansiyelinin yanında yüksek oynaklık barındırdığı konusunda uyardı.

Bazı stratejilerin yıllık yüzde 200'ün üzerinde kazanç sağladığı bir ortamda, yatırımcıların kâr realizasyonu ve portföy yeniden dengeleme konusunda disiplinli olmaları gerektiğinin altı çizildi.

Özetle; gümüş, geleneksel hisse senedi ve tahvil piyasalarından kopuk, bağımsız bir getiri kaynağı olarak portföylerdeki yerini sağlamlaştırıyor. Gözler şimdi, bu "yeni normalin" bir sonraki büyük sıçramayı ne zaman tetikleyeceğinde.

