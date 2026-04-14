ABD Başkanı Donald Trump’ın 2026 yılı başında yürürlüğe koyduğu "Genel Gümrük Tarifesi" ve özellikle havacılık bileşenlerine uygulanan ek vergiler, küresel sivil havacılık pazarında maliyet dengelerini altüst etti. Sektör, artan yedek parça ve lojistik giderleriyle boğuşurken, Türk Hava Yolları (THY) bu küresel türbülanstan sıyrılmak için stratejik hamlelerini devreye alıyor.

Havacılıkta "Maliyet Şoku": Trump’ın %10’luk Tarifesi Ne Getirdi?

Trump yönetiminin Section 122 kapsamında tüm ithal ürünlere getirdiği %10’luk (bazı kalemlerde %25’e çıkan) gümrük vergisi, özellikle Boeing ve Airbus gibi devlerin tedarik zincirinde ciddi bir maliyet artışına yol açtı. Bakım-onarım ve operasyonel gider kalemleri dünya genelinde %8 ila %12 bandında yükselirken, havayolu şirketlerinin kâr marjları baskılanmaya başladı. Analistler, bu vergi yükünün bilet fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Ancak THY, 2025 yılını 2,2 milyar dolarlık net kâr ile kapatmanın verdiği finansal özgüvenle, rakiplerine göre daha esnek bir fiyat politikası izleyerek pazar payını korumaya odaklanıyor.

THY’nin 2026 Rotası: Hedef %24 EBITDAR Marjı

2026 yılının ilk çeyreğinde THY, küresel krizlere rağmen büyüme ivmesini korumayı başardı. Şirket yönetimi, 2026 yılı genelinde EBITDAR marjını %22-24 bandında tutma hedefini koruduklarını açıkladı. Trump tarifelerinin yarattığı maliyet artışını, modern ve genç filosuyla sağladığı yakıt tasarrufu sayesinde dengelemeyi planlayan kurum, özellikle Turkish Cargo’nun lojistik avantajlarını bir savunma kalkanı olarak kullanıyor. Deniz yolu taşımacılığındaki tarife tıkanıklıkları, yüksek katma değerli ürünleri hava yoluna kaydırırken, THY’nin bu alandaki dominasyonu kârlılığı destekleyen en güçlü unsur olarak öne çıkıyor.

THYAO Gelir Tablosu:

Borsa İstanbul’da THYAO: 316 TL Seviyelerinde Dengelenme Çabası

Piyasalardaki haber akışı, Borsa İstanbul’daki havacılık hisselerinde volatiliteyi artırmış durumda. 13 Nisan 2026 kapanış verilerine göre THYAO hissesi günü %2,01’lik bir geri çekilmeyle 316,75 TL seviyesinden tamamladı. Gün içinde 318,75 TL direncini test eden kağıt, global piyasalardaki tarife endişeleriyle bir miktar baskı altında kalsa da 20 günlük hareketli ortalaması olan 298,80 TL’nin üzerinde kalmayı başardı. Yatırımcılar, şirketin maliyet yönetimindeki başarısını ve olası ABD-Türkiye ticaret muafiyetlerini yakından izliyor.

THYAO Hisse Grafiği

Hissenin orta vadeli seyri ve aracı kurumların güncel hedef fiyatlarını incelemek isteyen yatırımcılar için THYAO hisse detay verileri, 341,33 TL seviyesindeki direnç noktasının aşılması durumunda yukarı yönlü ivmenin hızlanabileceğine işaret ediyor. 2026’nın ikinci çeyreğinde açıklanacak operasyonel veriler, Trump tarifelerinin havayolu devinin bilançosundaki gerçek ağırlığını ortaya koyacak.