Küresel sanayinin en önemli hammaddeleri arasında yer alan bakır, güçlü talep ve arz endişelerinin etkisiyle tarihi zirvelere yakın seyretmeyi sürdürüyor. Londra Metal Borsası'nda mayıs ayı ortasında ton başına 14.097 doları aşarak rekor seviyeleri test eden bakır, ay sonuna doğru 13.570 dolar civarında dengelendi.

Yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımların hızlanması, yeni veri merkezi projelerinin devreye alınması ve temiz enerji altyapısına yönelik artan ihtiyaç, bakıra olan talebi destekleyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor. Ayrıca ABD'de gündeme gelen olası gümrük vergileri öncesinde şirketlerin stoklarını artırması da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

ARZ AÇIĞI ENDİŞESİ GÜÇLENİYOR

Piyasalardaki yükseliş beklentisinin temelinde yalnızca kısa vadeli gelişmeler değil, uzun vadeli arz-talep dengesizliği de bulunuyor. Uluslararası yatırım kuruluşları, 2026 yılında 330 bin tonun üzerinde rafine bakır açığı oluşabileceğini öngörürken, yatırımcıların emtia piyasalarındaki pozisyonlarını artırması da yükseliş beklentilerini güçlendiriyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Özellikle dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili'de madencilik faaliyetlerinin son aylarda gerilemesi küresel arz üzerinde baskı yaratıyor. Büyük üreticilerin operasyonel sorunları ve yeni maden projelerinin artan talebi karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle Londra ve Şanghay'daki bakır stoklarında düşüş yaşanıyor.

BANKALAR 15 BİN DOLAR SENARYOSUNU MASADA TUTUYOR

Fiziki arzın daralmasıyla birlikte spot piyasada teslimat primleri yükselirken, hurda bakır arzındaki kısıtlamalar da maliyetleri artırıyor. Böylece fiyatlamalarda jeopolitik gelişmelerden çok üretim kapasitesindeki sınırlamalar etkili olmaya başladı.

Uluslararası yatırım bankaları da bakır piyasasına yönelik beklentilerini yukarı yönlü güncelliyor. Citigroup ve JPMorgan, mevcut arz açığının devam etmesi halinde bakır fiyatlarının ton başına 15 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini değerlendiriyor.

Teknik görünümde ise 13.400 dolar seviyesi kritik destek noktası olarak öne çıkıyor. Fiyatların bu seviyenin üzerinde kalması durumunda yeni rekor denemelerinin gündeme gelebileceği belirtilirken, 14.097 dolarlık tarihi zirve yatırımcıların yakından takip ettiği en önemli direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.