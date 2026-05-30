ABD ve İran hattındaki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda dolar son iki haftanın en düşük seviyelerine gerilerken, değerli metaller pazarında gümüş fiyatları yatay seyrini koruyor.

Ancak İran kanadından gelen son açıklamalar ve nihai bir anlaşmanın henüz kesinleşmemiş olması, piyasalardaki jeopolitik belirsizliği ve tansiyonu canlı tutmaya devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM: ONS 75,60 DOLARIN ALTINDA, GRAM 110 TL CİVARINDA

Savaş tamtamlarının gölgesinde güvenli liman arayışındaki yatırımcıların etkisiyle altın fiyatları dün yüzde 1,5'in üzerinde yükseliş kaydetti. Buna karşın gümüş, altındaki bu sert yukarı yönlü ralliye eşlik edemedi ve yatay görünümünü korudu.

Anlık verilere göre ons gümüş 75,60 doların altına gerilerken, iç piyasada gümüşün gramı 110 lira civarında işlem görüyor. Analistler, teknik görünümde gümüşün kısa vadeli hareketli ortalamalarının altında seyrettiğini vurguluyor.

TEKNİK ANALİZ: KRİTİK DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Uzmanlara göre gümüşün kısa vadedeki kaderini belirleyecek teknik seviyeler şu şekilde:

İlk Önemli Direnç: 75,85 dolar. Bu seviyenin hacimli bir şekilde aşılması durumunda gümüşün yeniden 81,32 dolar seviyelerine doğru ivme kazanabileceği değerlendiriliyor.

Aşağı Yönlü Ana Destek: 66,94 dolar. Olası kar satışlarının derinleşmesi durumunda bu seviye güçlü bir bariyer olarak öngörülüyor.

DEV BANKALAR BİRLEŞTİ: "AŞIRI DEĞERLEME VE YÜKSEK OYNAKLIK" UYARISI!

Gümüş fiyatlarının geleceğine yönelik raporlarını yayımlayan küresel finans devleri UBS, HSBC ve Macquarie, yatırımcıları yüksek oynaklık (volatilite) riskine karşı uyardı. Geçtiğimiz 2025 yılında yaklaşık yüzde 140 oranında devasa bir değer kazancı sağlayan gümüş, tüm dikkatleri üzerine çekmiş olsa da bankalar mevcut seviyelerin sürdürülebilirliği konusunda temkinli:

UBS: Yüksek gümüş fiyatlarının sanayi tarafındaki yansımalarına dikkat çekti. Banka, özellikle teknoloji ve güneş enerjisi sektörlerinde gümüş maliyetlerinin ciddi bir baskı yarattığını, bu durumun da endüstriyel gümüş talebini zayıflatmaya başladığını belirtti.

HSBC: Altın-gümüş rasyosuna atıfta bulunarak, gümüşün yükseliş potansiyelinin artık sınırlı kaldığını savundu. HSBC analistlerine göre, ons altın yükselmeye devam etse bile gümüş önümüzdeki dönemde aynı performansı sergileyemeyebilir.

Macquarie: Makroekonomik tarafa odaklandı. Banka analistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha sıkı para politikalarına yönelebileceğini, yüksek faiz ortamının ise gümüş dahil tüm değerli metaller üzerinde baskı yaratacağını öngörüyor.

Kaynak: Dünya

