İngiltere Kraliyet Darphanesi (Royal Mint) tarihinin en yoğun dönemlerinden birinin yaşandığı belirtilirken, özellikle gümüş satışlarında kaydedilen yüzde 1000’lik (10 kat) artış finans piyasalarında bomba etkisi yarattı.

ALTIN SATIŞLARI YÜZDE 94 ARTARKEN, GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Kraliyet Darphanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Birleşik Krallık’ta sermaye kazancı vergisinden (CGT) muaf tutulan fiziki altın külçe ve madeni para satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında artış gösterdi.

Altındaki bu güçlü yükselişe rağmen yılın ilk çeyreğine damgasını vuran metal gümüş oldu. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle gümüş ürünlerinin satışı yüzde 1000 oranında sıçrama yaptı.

GERİ SATIŞLAR YÜZDE 3300 ARTSA DA ALIM İŞTAHI KESİLMEDİ

Değerli metal fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesini fırsat bilen bazı yatırımcılar kâr realizasyonuna gitti. Bu durum, darphaneye geri satılan gümüş miktarının değer bazında yüzde 3300 oranında artmasına neden oldu.

Ancak bu devasa kâr satışlarına rağmen piyasadaki alım iştahı hız kesmedi.

Darphane, yatırımcı güveninin ne kadar güçlü olduğunu şu çarpıcı veriyle ortaya koydu. Yatırımcılar sisteme geri sattıkları her 1 ons gümüşe karşılık, 2 ons yeni gümüş satın aldı.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 60'I İLK KEZ ALTIN/GÜMÜŞ ALDI

Darphane verileri, halkın değerli metallere bakış açısının da tabana yayıldığını gösteriyor:

Mali yıl boyunca kurumun çevrim içi platformu üzerinden işlem yapan aktif müşteri sayısı yüzde 49 arttı.

Sisteme giren bu müşterilerin yaklaşık yüzde 60’ını hayatında ilk kez değerli metal yatırımı yapan yeni kullanıcılar oluşturdu.

Kraliyet Darphanesi’nin Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaf olan dijital ürünü DigiGold da büyük bir ilgiyle karşılanarak toplam işlemlerin yüzde 54’ünü oluşturmayı başardı.

"DEĞERLİ METALLER ARTIK ALTERNATİF DEĞİL, TEMEL KORUMA ARACI"

Yaşanan bu tarihi talebi ve yatırımcı davranışlarındaki köklü değişimi değerlendiren Kraliyet Darphanesi Özel Servet Danışmanı Stuart O’Reilly, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli metaller artık yatırımcılar tarafından yalnızca alternatif bir portföy seçeneği olarak görülmüyor; aksine yapışkan enflasyona ve borsalardaki olası sert dalgalanmalara karşı temel bir korunma aracı olarak kabul ediliyor. İlk çeyrek sonrasında fiyatlarda bir miktar geri çekilme yaşansa da bu durum yatırımcı güvenini zedelemedi. Yatırımcılar merkez bankalarının kısa vadeli faiz kararları yerine uzun vadeli makro risklere odaklanıyor. Özellikle vergiden muaf olan İngiliz altın paraları (Britannia ve Sovereign) bu yüzden yoğun talep görüyor."

Kaynak: Dünya