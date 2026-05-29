Finansal analiz platformu Stokeyspro.com tarafından 29 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla derlenen verilere göre, sektörün en değerli 10 şirketi netleşti.

Açıklanan verilere göre, OYAK Çimento (OYAKC), 100 milyar TL barajını aşarak sektörün açık ara lideri konumunda yer alıyor.

İşte çimento ve beton sektörünün en değerli ilk 10 şirketi ve piyasa değerleri:

Çimento ve Beton Sektörünün En Değerli Şirketleri (Piyasa Değeri / TL)

1. OYAK Çimento (OYAKC)

Piyasa Değeri: 101.220 Milyon ₺ (101,2 Milyar TL)

2. Batısöke Çimento (BSOKE)

Piyasa Değeri: 61.536 Milyon ₺ (61,5 Milyar TL)

3. Çimsa (CIMSA)

Piyasa Değeri: 47.894 Milyon ₺ (47,8 Milyar TL)

4. Akçansa (AKCNS)

Piyasa Değeri: 43.554 Milyon ₺ (43,5 Milyar TL)

5. Batıçim (BTCIM)

Piyasa Değeri: 33.982 Milyon ₺ (33,9 Milyar TL)

6. Nuh Çimento (NUHCM)

Piyasa Değeri: 33.798 Milyon ₺ (33,7 Milyar TL)

7. Çimentaş (CMENT)

Piyasa Değeri: 26.918 Milyon ₺ (26,9 Milyar TL)

8. Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC)

Piyasa Değeri: 18.944 Milyon ₺ (18,9 Milyar TL)

9. Konya Çimento (KONYA)

Piyasa Değeri: 18.690 Milyon ₺ (18,6 Milyar TL)

10. Baştaş Başkent Çimento (BASCM)

Piyasa Değeri: 9.570 Milyon ₺ (9,5 Milyar TL)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.