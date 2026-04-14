Küresel ölçekte enerji üretimi yapan Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN), Afrika pazarındaki yatırım iştahını tazeledi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, kıtadaki projelerini fonlamak amacıyla uluslararası finans kuruluşu Africa Finance Corporation (AFC) ile büyük ölçekli bir finansman anlaşması sağladı.

YATIRIMIN DETAYLARI VE VADE YAPISI

Yapılan duyuruda, 25 Haziran 2025 tarihinde aynı kuruluşla imzalanan 150 milyon dolarlık kredi sözleşmesine ek olarak, 13 Nisan 2026 tarihinde 300 milyon ABD doları tutarında yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Yeni kredinin özellikleri şu şekilde öne çıkıyor:

• Kredi Tutarı: 300 Milyon USD

• Vade: 2032 (Yaklaşık 6 yıl)

• Kullanım Alanı: Afrika bölgesindeki mevcut ve yeni enerji santrali projeleri

