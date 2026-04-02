Mart ayı boyunca sergilediği toparlanma çabasını kaybeden gümüş, bugün itibarıyla 70.80 - 71.70 dolar bandına kadar çekildi.

Teknik analizlerde "yükseliş trend çizgisinin" aşağı yönlü kırılması, piyasa profesyonelleri tarafından bir "rejim değişimi" olarak nitelendiriliyor.

Bu durum, mart ayındaki iyimserliğin yerini kalıcı bir satış baskısına bırakabileceğine işaret ediyor.

DOLARIN GÜCÜ GÜMÜŞÜ BASKILIYOR

Düşüşün arkasındaki temel dinamik, yatırımcıların güvenli liman tercihinde yaşanan değişim oldu.

Orta Doğu’dan gelen son açıklamalar ve Fed’in faiz politikasına dair şahin beklentiler, ABD Doları'nı yeniden güçlendirdi.

Yatırımcıların dolara yönelmesi hem sanayi hem de yatırım metali kimliği taşıyan gümüşten çıkışları hızlandırdı.

Kaynak: Forinvest

TEKNİK GÖSTERGELER NE DİYOR?

Saat 10.50 itibarıyla piyasada alım iştahının ciddi şekilde zayıfladığı görülüyor. Teknik göstergelerdeki durum şu şekilde:

• Destek Kaybı: 72.70 dolarlık hayati destek seviyesi aşılamadı.

• RSI Verisi: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 43 seviyesine gerileyerek zayıflığı teyit etti.

• Yeni Hedefler: Analistler, düşüşün devamı halinde sırasıyla 67 dolar ve daha derin bir satışta 61 dolar seviyelerinin test edilebileceğini öngörüyor.

ARZ AÇIĞI UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kısa vadeli likidite sıkışması ve fiyat baskısına rağmen, gümüşün temel verileri uzun vade için hala güçlü bir hikaye barındırıyor.

Küresel piyasalarda devam eden 67 milyon onsluk arz açığı, düşüşlerin bir noktada tepki alımlarıyla karşılaşabileceğini gösteriyor.

Özellikle Hindistan'daki yeni gümüş yatırım araçları, uzun vadeli talep beklentisini diri tutuyor.

Piyasalar şimdi gümüşün 67 dolar seviyesinde tutunup tutunamayacağını takip ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.