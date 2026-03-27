Küresel piyasalarda gümüş, son 12 saat içinde yatırımcısını ters köşeye yatıran bir hareket sergiledi. Günün ilk saatlerinde güçlü alımlarla birlikte 70 dolar seviyesine kadar yükselen ons gümüş, bu kritik eşikte tutunamayarak sert satışlarla karşılaştı. Kısa sürede 67 dolar bandına kadar gerileyen fiyatlar, yaklaşık %4,5 – %5 aralığında bir kayba işaret etti. Bu düşüş, son haftalardaki hızlı yükselişin ardından gelen en sert düzeltmelerden biri olarak kayda geçti.

SERT SATIŞ DALGASI NEYİ GÖSTERİYOR?

Piyasadaki geri çekilmenin en önemli nedeni olarak kısa vadeli yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi öne çıkıyor. Son dönemde 60 doların altından başlayan yükselişle birlikte 70 dolara yaklaşan gümüşte, teknik olarak aşırı alım bölgesine girilmesi satışları tetikledi. Aynı zamanda artan volatiliteyle birlikte algoritmik işlemler ve stop-loss seviyelerinin çalışması da düşüşü hızlandırdı.

KRİTİK SEVİYELER: GÖZLER 65 DOLARDA

Analistlere göre kısa vadede en kritik eşik 65 dolar seviyesi. Mevcut fiyatlama 67 dolar civarında dengelenmeye çalışırken, bu seviyenin altına sarkılması durumunda satış baskısının 62 dolara kadar devam edebileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 70 – 72 dolar bandı güçlü direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin yeniden aşılması durumunda yükseliş trendinin kaldığı yerden devam edebileceği ifade ediliyor.

BÜYÜK RESİM: YÜKSELİŞ TRENDİ BOZULDU MU?

Kısa vadeli sert hareketlere rağmen gümüşün uzun vadeli performansı dikkat çekmeye devam ediyor. Ons gümüş, son 12 ayda yaklaşık %90’ın üzerinde prim yaparak 30–35 dolar bandından 65–70 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu tablo, son düşüşün ana trend içinde bir düzeltme olabileceği yorumlarını güçlendiriyor.

KURUMSAL YATIRIMCILAR GERİ ÇEKİLMEYİ FIRSAT GÖRÜYOR

Uluslararası yatırım bankaları ve büyük fonlar, gümüşteki son düşüşe rağmen pozitif beklentilerini koruyor. Özellikle enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesi, merkez bankalarının politikaları ve jeopolitik riskler gümüşü destekleyen ana faktörler arasında gösteriliyor. Bununla birlikte güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik üretiminde artan kullanım da gümüşe olan sanayi talebini canlı tutuyor.

PİYASADA KRİTİK SORU: FIRSAT MI, TUZAK MI?

Son 12 saatte yaşanan sert geri çekilme sonrası yatırımcıların odağında tek bir soru var: Bu düşüş bir alım fırsatı mı yoksa daha derin bir düzeltmenin başlangıcı mı? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı, önümüzdeki günlerde dolar endeksinin yönü, tahvil faizleri ve küresel risk iştahındaki değişimle netleşecek.

