Yıla damga vuran gümüş rallisi yerini sert bir çakılmaya bıraktı. 2025 yılındaki yüzde 135’lik devasa yükselişin ardından gümüş, haftalık bazda yüzde 14’ten fazla değer kaybederek aralık ayı seviyelerine geri döndü.

Piyasalarda bu hareketin "teknik" olmaktan ziyade, ABD piyasaları açılmadan önce devreye giren "içeriden bilgi sahibi" aktörlerin manipülatif satışları olduğu iddia ediliyor.

VİOP’ta ise panik dalgasını dizginlemek adına değerli maden alt fiyat limiti yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.

TRUMP’TAN İRAN’A "48 SAAT" ÜLTİMATOMU

Piyasalardaki bu agresif satışın arkasında yatan asıl neden jeopolitik tansiyonun zirve yapması.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için verdiği iki günlük sürenin dolmak üzere olması, küresel piyasaları "savaş fiyatlamasına" itti.

• Spot Altın: Ons başına 4.100 dolara kadar gerileyerek yüzde 8,8 düşüş kaydetti.

• Petrol: Enerji arzı endişeleriyle 2022 zirvelerine yakın seyrini koruyor.

NEDEN DÜŞÜYOR? "ALTIN LİKİDİTE SORUNU YAŞIYOR"

Normal şartlarda savaş dönemlerinde yükselmesi beklenen altının neden düştüğüne dair en net açıklama Pangaea Wealth AG CEO'su Johan Jooste’tan geldi:

"Yatırımcılar diğer varlıklardaki kayıplarını telafi etmek için nakit elde etmek zorunda ve altını likidite kaynağı olarak kullanıyorlar."

Yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu tetiklemesi ve merkez bankalarının "yüksek faiz" kartını masada tutması, getiri sağlamayan altını baskılayan bir diğer unsur.

TARİH TEKERRÜR EDECEK Mİ? 2008 VE 2020 ÖRNEĞİ

BNP Paribas stratejisti David Wilson’a göre bu şok aslında tanıdık.

2008 finansal krizi ve 2020 pandemi döneminde de altın başlangıçta sert düşmüş ancak nakit ihtiyacı dindikten sonra tarihi zirvelerine koşmuştu.

Günün Özeti:

• Altın: Ocak'taki 5.595 dolarlık zirvesinden sonra bugün 4.225 dolar seviyelerinde DENGE arıyor.

• Gümüş: Gün içinde yüzde 10'u aşan kayıplarla 63,51 dolara geriledi.

Sonuç: Kısa vadede volatilite ve "zorunlu satışlar" piyasayı domine etse de gözler Hürmüz Boğazı’ndan gelecek haberlerde ve merkez bankalarının bu devalüasyon karşısındaki yeni hamlelerinde olacak.

