Yapılan açıklamaya göre piyasadaki fiyat hareketlerinin daha geniş bir bantta gerçekleşmesine imkan tanımak amacıyla daha önce yüzde 10 olarak uygulanan günlük alt fiyat limiti oranı, bugüne özel olarak yüzde 20’ye yükseltildi.

Bu karar şu yatırım araçlarını doğrudan etkiliyor:

• Dolar/ons altın ve tl/gram altın

• Dolar/ons gümüş

• Dolar/ons platin ve dolar/ons paladyum

BU KARAR YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

VİOP’ta uygulanan fiyat limitleri, bir sözleşmenin gün içinde görebileceği en düşük ve en yüksek seviyeleri belirler.

Limitlerin yüzde 20'ye çıkarılması, piyasadaki olası sert düşüşlerin önceden belirlenen dar bantlara takılmadan gerçekleşebileceği anlamına gelir.

Bu hamle genellikle piyasadaki likiditeyi artırmak ve işlem hacminin ani fiyat hareketleri sırasında kesilmesini önlemek amacıyla yapılır.

Yatırımcıların, özellikle kaldıraçlı işlemlerde marjin (teminat) tamamlama çağrılarına karşı daha dikkatli olması gereken bir sürece girildiğini gösteriyor.

Alt fiyat limitinin esnetilmesi, piyasanın aşağı yönlü hareket alanının genişletildiğini teyit eder.

Kıymetli madenlerdeki bu hareketliliğin, küresel jeopolitik risklerle mi yoksa yerel para piyasalarındaki değişimle mi ilgili olduğunu yakından izlemek gerekecektir.