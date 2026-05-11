Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN), ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında rotasını Somali’ye çevirdi.

Şirket, 11 Mayıs 2026 tarihinde imzalanan yeni iş ilişkisiyle birlikte bölgeye yüklü miktarda makarna ihracatı gerçekleştirecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Somali’ye 459 bin dolarlık bu sevkiyat yapıldığı belirtildi.

Akhan Un, açıklamasında kaliteli yerli üretimi dünya mutfaklarına taşıma hedefiyle yeni pazarlara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği notunu düştü.