Borsa İstanbul, 11 Mayıs 2026 işlem gününe tarihi zirveler ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde devam ediyor.

Cuma günü 15.062,65 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını yapan BIST 100 endeksi, yeni haftaya hafif bir geri çekilmeyle başlasa da günün ilk yarısını 15.105,38 puan ile pozitif bölgede kapatmayı başardı.

Güne yüzde 0,24 azalışla 15.025,99 puandan başlayan endeks, özellikle Orta Doğu’dan gelen haber akışıyla dalgalı bir seyir izledi.

ABD ve İran arasındaki diplomatik tıkanıklık risk iştahını baskılarken, endeks gün içerisinde 14.991,66 puana kadar sarktı.

Ancak bu seviyeden gelen güçlü alımlar, borsayı yeniden 15.100 puanın üzerine taşıdı.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM VE İŞLEM HACMİ

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 107,6 milyar lira olarak gerçekleşirken, sektörler bazında ayrışmalar dikkat çekti:

• Metal Ana Sanayi: Yüzde 3,36 yükselişle günün lokomotifi oldu.

• Bankacılık ve Holding: Sırasıyla yüzde 0,20 ve yüzde 0,33 değer kaybederek negatif tarafta yer aldı.

• Finansal Kiralama Faktoring: yüzde 6,92 kayıpla en çok değer kaybeden sektör oldu.

BOFA SATIŞTA, TERA ALIŞTA

Saat 13.30 itibarıyla aracı kurumların net hacim verilerine bakıldığında, piyasada belirgin bir el değiştirme gözleniyor.

Bank of America (BofA) tarafındaki yüklü satış baskısına karşın, yerli aracı kurumların alım tarafında iştahlı olduğu görülüyor.

Piyasa uzmanları, küresel piyasalardaki risk algısının Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı olarak yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörüyor.

Öğleden sonra ABD’den gelecek 2. el konut satışları verisi takip edilecek olsa da ana gündem diplomasi trafiği olacak.

BIST 100 Teknik Destek ve Dirençler:



• Direnç: 15.200 – 15.300 puan

• Destek: 15.000 – 14.900 puan

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.66 16.842.165.957,55 % 3.98 15:08 EREGL 42.02 9.832.027.441,96 % 1.84 15:08 ASTOR 338.25 6.692.146.389,50 % 3.76 15:08 ASELS 434.5 6.312.826.829,50 % 1.4 15:08 SISE 53 5.507.443.096,75 % 2.32 15:08 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.