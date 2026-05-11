Orta Doğu kaynaklı olası bir kesinti riski, Avrupa doğal gaz fiyatlarını tetiklerken, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar eşiğini aştı.

AVRUPA DOĞAL GAZINDA "ARZ" HAREKETLİLİĞİ

Piyasalarda Orta Doğu kaynaklı enerji akışının uzun süreli sekteye uğrayabileceği ihtimali fiyatlamaları doğrudan etkiledi. Avrupa’da gösterge niteliği taşıyan Hollanda TTF doğal gaz vadeli kontratı, sabah saatlerinde %1,3 artış kaydederek megavat saat başına 44,74 Euro'ya yükseldi.

LNG TANKERLERİNDE "HAYALET" MESAİ

Enerji akışının devamlılığına ilişkin kritik veriler ise deniz trafiğinden geldi. Kpler verilerine göre, bölgedeki jeopolitik riskler nedeniyle bazı LNG tankerlerinin güvenlik amacıyla konum sinyallerini kapatarak (AIS) ilerlediği tespit edildi:

Katar Enerjisi: QatarEnergy'ye ait bir tankerin 9 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında sinyalini kapattığı, ertesi gün Umman kıyılarında Pakistan yönüne doğru seyrederken yeniden görüldüğü aktarıldı.

ADNOC: Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi bağlantılı tankerlerin de benzer şekilde düşük sinyal seviyeleriyle geçişler gerçekleştirdiği bildirildi.

Tanker geçişlerinin bir şekilde sürüyor olması, doğal gaz fiyatlarındaki daha sert bir yükselişi şimdilik baskılayan ana unsur oldu.

BRENT PETROL 104 DOLARI AŞARAK REKORA KOŞUYOR

Enerji piyasalarındaki huzursuzluk petrol tarafına da sert yansıdı. ICE borsasında işlem gören Haziran vadeli Brent petrolün varil fiyatı %3,45 gibi önemli bir oranda yükselerek 104,79 dolara ulaştı.

Analistler, diplomatik kanalların tıkalı kalması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizliğin sürmesi durumunda enerji maliyetlerindeki bu yukarı yönlü baskının Avrupa ekonomisi üzerinde ek bir yük oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Dünya