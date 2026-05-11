Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününe damga vuran isim Kardemir oldu. Bilanço sonrası piyasanın en çok işlem gören kağıtlarından olan KRDMD tavana çıktı.

8 Mayıs Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirket, haftanın ilk seansında yatırımcısından tam not aldı.

İlk çeyrekte 24,5 milyon TL net kâr açıklayan demir çelik devi, bilançosunu tavan fiyata yaklaşan bir performansla fiyatladı.

Güne güçlü bir alım dalgasıyla başlayan KRDMD payları, saat 15:30 itibarıyla 44.56 TL seviyesine kadar yükselerek tavana oturdu.

Önceki kapanışı olan 40.52 TL’ye göre yüzde 9,97 oranında değer kazanan hisse, yıllık zirvesini görmüş oldu.

Kardemir D'nin Performans Karnesi:

• Günlük Değişim: Yüzde +9,97
• Haftalık Değişim: Yüzde +14,64
• Yıllık Değişim: Yüzde +84,15
• Toplam Hacim: 4.757.877.187 TL (Piyasanın en çok işlem gören kağıtlarından biri oldu)

HSBC VE BOFA BAŞROLDE

Hissedeki bu sert yükselişin arkasında güçlü bir kurumsal alım desteği yatıyor.

Aracı kurum verileri (AKD), özellikle yabancı kurumların KRDMD tarafında agresif bir alım pozisyonu aldığını gösteriyor.

Alıcılar Tarafı:

• HSBC: Toplam alımların yüzde 41,38'ini tek başına üstlenerek 7.444.155 lot net alım gerçekleştirdi.

• Bank of America (BofA): 3.685.538 lot ile alıcılar listesinde ikinci sırada yer alarak yabancı ilgisini tescilledi.

• Şeker ve Deniz Yatırım: Bu iki kurum da toplamda yaklaşık 3 milyon lotluk alımla yükselişi destekledi.

Satıcılar Tarafı:

Satış tarafında ise QNB (yüzde 16,25) ve Ünlü Menkul (yüzde 11,71) başı çekerken, satışların alıcılara oranla daha dağınık olması "ilk 5 alıcı" grubunun hisseyi domine ettiğini kanıtlıyor. İlk 5 alıcının net payı 5,3 milyon lot ile pozitif tarafta kapandı.

