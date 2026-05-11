Orta Doğu’da tırmanan diplomatik kriz ve ABD-İran hattında barış umutlarının yerini savaş tamtamlarına bırakması, küresel petrol piyasalarını ateşe verdi.

Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Sektör kaynaklarından ve deneyimli gazeteci Olcay Aydilek’ten alınan bilgilere göre motorin grubunda 12 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,10 TL tutarında bir artış bekleniyor.

Motorine zam göründü. Bu gece yarısı 1 TL 10 kuruş. — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) May 11, 2026

NEDEN ZAM GELİYOR?

Fiyat artışının ana temelini, ABD ve İran arasındaki barış mutabakatının çökmesi oluşturuyor.

Jeopolitik risklerin artmasıyla arz güvenliği endişesi yaşayan piyasalar, petrol varil fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi.

Bu durum, döviz kuruyla birleşince Türkiye'deki pompa fiyatlarına "zam" olarak yansıdı.

11 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,81 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG (Otogaz): 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 66,11 TL

LPG (Otogaz): 33,29 TL

Ankara

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 67,38 TL

LPG (Otogaz): 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,06 TL

Motorin: 67,65 TL

LPG (Otogaz): 33,69 TL