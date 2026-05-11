ABD-İran hattındaki gerilim yeni haftada yurt içine zam haberlerini beraberinde getirdi. Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Motorin zammı için tarih belli oldu.

Orta Doğu’da tırmanan diplomatik kriz ve ABD-İran hattında barış umutlarının yerini savaş tamtamlarına bırakması, küresel petrol piyasalarını ateşe verdi.

Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Sektör kaynaklarından ve deneyimli gazeteci Olcay Aydilek’ten alınan bilgilere göre motorin grubunda 12 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,10 TL tutarında bir artış bekleniyor.

NEDEN ZAM GELİYOR?

Fiyat artışının ana temelini, ABD ve İran arasındaki barış mutabakatının çökmesi oluşturuyor.

Jeopolitik risklerin artmasıyla arz güvenliği endişesi yaşayan piyasalar, petrol varil fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi.

Bu durum, döviz kuruyla birleşince Türkiye'deki pompa fiyatlarına "zam" olarak yansıdı.

11 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG (Otogaz): 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG (Otogaz): 33,29 TL

Ankara

Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG (Otogaz): 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG (Otogaz): 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.81
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 40.98
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 55.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.86
Gazyağı 71.3
Tüm Akaryakıt Fiyatları

